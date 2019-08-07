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  • "Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе
07 августа 2019, среда, 10:55 385
Политика 2019-08-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе

"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе

Украина на грани транспортного коллапса. Из-за недостатка локомотивов железная дорога не способна вовремя доставлять грузы, заявляют эксперты.

Наибольшие потери могут понести аграрии, которые в этом году ожидают рекордный урожай зерновых – свыше 70 млн тонн. Вывезти выращенное в порты на юг страны не позволяет слабая локомотивная тяга и постоянный рост тарифов на перевозки, заявляют в профильных ассоциациях. Транспортный коллапс может произойти уже к концу лета, когда железная дорога столкнется с пиковыми нагрузками, пишет "Цензор" со ссылкой на 24 канал.

При этом сообщается, что проблема имеет постоянный характер. Так, по словам исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, в прошлом году из-за неспособности "Укрзализныци" справиться с ситуацией зерновики понесли потери.

Скорее всего, коллапс будет, потому что мы смотрим на предыдущий год, который тоже был рекордным, и "Укрзализныця" не смогла с ним справиться. Вывезла, да, но это было не тогда, когда нужно было зерновикам, соответственно, это влияет на цену, на стоимость перевозки, дополнительные риски, исполнение контрактов,

– заявил Иващенко.

При этом, по словам зерновиков, "Укрзализныця" не спешит кардинальным образом работать над улучшением логистики, в частности над низкой пропускной способностью на въездах в порты.

Также важным моментом является желание украинской железной дороги зарабатывать на транзите. Однако, по словам экономиста Всеволода Степанюка, "Укрзализныце" необходимо в первую очередь позаботиться о национальных интересах Украины.

"Укрзализныце" выгоднее обслуживать транзитные иностранные грузы, но действительно, если учитывать, что "Укрзализныця" – государственное предприятие, то государственное предприятие должно работать в интересах прежде всего своего государства, а не на прибыль, то есть должно отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям", – заявил Степанюк.
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