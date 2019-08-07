"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе

Украина на грани транспортного коллапса. Из-за недостатка локомотивов железная дорога не способна вовремя доставлять грузы, заявляют эксперты.\r\nНаибольшие потери могут понести аграрии, которые в этом году ожидают рекордный урожай зерновых – свыше 70 млн тонн. Вывезти выращенное в порты на юг страны не позволяет слабая локомотивная тяга и постоянный рост тарифов на перевозки, заявляют в профильных ассоциациях. Транспортный коллапс может произойти уже к концу лета, когда железная дорога столкнется с пиковыми нагрузками, пишет "Цензор" со ссылкой на 24 канал.\r\nПри этом сообщается, что проблема имеет постоянный характер. Так, по словам исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, в прошлом году из-за неспособности "Укрзализныци" справиться с ситуацией зерновики понесли потери.\r\nСкорее всего, коллапс будет, потому что мы смотрим на предыдущий год, который тоже был рекордным, и "Укрзализныця" не смогла с ним справиться. Вывезла, да, но это было не тогда, когда нужно было зерновикам, соответственно, это влияет на цену, на стоимость перевозки, дополнительные риски, исполнение контрактов,– заявил Иващенко.\r\nПри этом, по словам зерновиков, "Укрзализныця" не спешит кардинальным образом работать над улучшением логистики, в частности над низкой пропускной способностью на въездах в порты.\r\nТакже важным моментом является желание украинской железной дороги зарабатывать на транзите. Однако, по словам экономиста Всеволода Степанюка, "Укрзализныце" необходимо в первую очередь позаботиться о национальных интересах Украины.\r\n"Укрзализныце" выгоднее обслуживать транзитные иностранные грузы, но действительно, если учитывать, что "Укрзализныця" – государственное предприятие, то государственное предприятие должно работать в интересах прежде всего своего государства, а не на прибыль, то есть должно отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям", – заявил Степанюк.