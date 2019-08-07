Новости дня: У народа "появились" недорогие слуги, "оседлавшие" Розу ветров

Президент Украины Владимир Зеленский получает зарплату меньше 1 тыс. долларов в месяц. А его Офис во главе с Андреем Богданом вообще 3-й месяц работает бесплатно! Так утверждает Государственное управление делами (ГУД) в ответ на запрос Українських Новин. Похоже, становится ясной причина "троллинга" со стороны Богдана то в адрес СМИ, то в адрес отдельных политиков. Чего не сделаешь с голоду?!

Вот, на перелетах высших должностных лиц страны тот же ГУД решило не экономить. Государственная авиакомпания "Украина" подписала договор на использование для литерных рейсов сразу 6 "Аэробусов" моделей 321 и 320 авиакомпании Windrose. Которую связывают с Игорем Коломойским. Чем не устроили Зеленского и Ко доставшиеся в наследство от предшественников самолеты самой "Украины" в ГУД не уточнили.

Сегодня, 6 июля, в суде отдувался за незадекларированный отдых на одной из охотничьих баз в Ровенской области руководитель НАБУ Артем Сытник. На него были составлены сразу 2 админпротокола, в которых фигурируют цифры в 10 и 15 тыс. гривен. Сытник утверждает, что оплачивал свой отдых сам, а вот чеки прост о забыл сохранить. При этом, антикоррупционер потребовал отвода судьи, который, по его словам, сам проходит в НАБУ по делу о взятке, а потому не может быть объективным. Истину установить в суде так и не удалось, окончательное рассмотрение дела перенесли на 20 августа.

Значительно лучше чувствует себя глава ГБР Роман Труба, который сегодня также общался с судом. Суд окончательно признал Трубу не подпадающим под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). На радостях в ГБР сообщили, что с двойным усердием возьмутся за расследование возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 году.

ЦИК так и не смог в предписанный законодательством срок установить результаты выборов. Причиной стал округ №210 (Черниговская область), где по решению суда продолжается пересчет голосов на участках. В то же время, полиция обнаружила в подъезде одного из домов Покровска заполненные бюллетени со скандального округа №50 (Донецкая область). Где ЦИК уже объявил победителем местного мера, представлявшего "Оппозиционный блок". Хотя тут открыт ряд уголовных дел против членов окружной избирательной комиссии. Из-за скандала с 50-м округом "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже потребовала досрочно прекратить полномочия ЦИК.

Кабмин успел подставиться, фактически регламентировав на бумаге, на каком языке должны общаться украинцы в быту. Речь идет об утвержденной КМУ Стратегии популяризации украинского языка "Сильный язык - успешное государство" до 2030 года. Сам документ оказался пустым, из разряда "ускорить, улучшить, укрепить". Но смутил заложенный в нем ориентир. Если сегодня исключительно родной язык дома и в быту использует меньше половины граждан, то к 2030 году эта цифра должна возрасти до 75-80%. В самом Кабмине утверждают, что эта цифра не ориентир, а данные, выведенные из социологических замеров. Хотя, знаменитое измерение черепов – тоже, как бы, всего лишь "данные замеров". А сколько шуму наделали.

Гривна продолжает падать после длительного укрепления на волне ОВГЗ. Сегодня официальный курс НБУ понизился почти на 20 копеек до 25,74 гривен/доллар. А наличный курс возрос утром до 25,49-25,87 гривен/доллар, а к вечеру – до 25,59-25,95 гривен/доллар.

И в Украину возвращается жара, которая перевалит за +30, с возможной засухой. Уже в среду, 7 июля, в Киеве ожидают +27-+29, а в некоторых областях – до +32.

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