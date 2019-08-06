Медреформа Супрун основывалась на украденных ею идеях и разработках группы Акимовой, – Глузман

Бывший советский политзаключенный и диссидент, общественный деятель и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что так называемая медицинская реформа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун одновременно основана на идеях и разработках, украденных у группы специалистов, сотрудничавших с заместителем главы Администрации Президента Ириной Акимовой, и абсурдных идеях самой Супрун, а также ее некомпетентной команды.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Ракурс".\r\nС иронией наблюдаю, как вполне ординарные люди с достаточно средним интеллектом и завышенной самооценкой все в большем количестве вползают в статус советников Президента Украины. Называют себя специалистами… В чем?\r\nВот и я с коллегами решили стать такими советчиками. Отдавая себе отчет в том, что нас не услышат. По единственной причине: все мы беспартийные, к "Слуге народа" отношения не имеем, с Владимиром Александровичем совместным бизнесом не занимались, не играли с ним в шахматы и теннис, не ели в одной компании шаурму.\r\nОдна беда: мы здесь живем. И очень хотим помочь своей стране, с которой почти три десятилетия борется одноименное государство. Вот и мы, ни на что не претендуя, обращаемся к украинскому обществу со следующим.\r\nСистема общественного здравоохранения в Украине давно нуждалась в реформировании. Первая и единственная попытка реформы состоялась в годы президенства Виктора Януковича, ее возглавила экономист, заместитель главы администрации Ирина Акимова. Идеологом реформы была профессор Валерия Никитична Лехан. Реформа была остановлена из-за системного политического кризиса в стране.\r\nТак называемая реформа Супрун, на самом деле, основывалась на украденных ею идеях и разработках группы Акимовой и диких, не просчитанных и абсурдных идеях самой Супрун и ее не весьма компетентной команды.\r\nСегодня система общественного здравоохранения в стране находится в предагональном состоянии.\r\nКоррупция не является самым опасным явлением в системе. Кстати, она существовала в СССР и попросту унаследована нами. В сложившихся социальных и экономических условиях коррупция в медицинской системе Украины пока неизбежна.\r\nСерьезной, продуманной стратегии изменений в медицине, на самом деле, у нас не существует. Стараниями Супрун и ее команды структура в отрасли и в ее руководящем звене – министерстве, разрушена. Одним из серьезных вызовов является неконтролируемое государством, но оплачиваемое бюджетом существование медицинских учреждений в 8 министерствах и ведомствах.\r\nУже давно в начальственных кабинетах в закрытом режиме обсуждается необходимость слияния министерства здравоохранения и министерства социальной политики. Негативный опыт России, совершившей такое слияние грубо, непродуманно, остановил и наших высших чиновников. Локальный опыт такого слияния в Одесской области при губернаторе Саакашвили также был негативным. Хотя с точки зрения экономической такое осторожное, продуманное и тщательно просчитанное слияние необходимо.\r\nМинистерство, являющееся сугубо правоисполнительным органом, не должно участвовать в подготовке реформы. Для подготовки реформы должен быть создан специальный орган при президенте Украины, абсолютно независимый от системы исполнительной власти и, к сожалению, от нашей Верховной Рады. Так работает весь цивилизованный мир, создавая временные Экспертные Советы.\r\nВ такой экспетрный совет по социальной реформе должны войти компетентные специалисты по социальной политике, общественному здравоохранению, финансисты, социологи, юристы, менеджеры. По-видимому, состав Экспертного Совета не должен превышать 15 человек. При необходимости Совет должен привлекать к своей работе временных консультантов по узким темам.\r\nТакие эксперты в Украине есть. К сожалению, никто из них не был востребован Ульяной Супрун, почему-то считающей себя компетентным руководителем. При подготовке этого текста я советовался с многими из этих специалистов. Они готовы участвовать в работе. Как и многие зарубежные специалисты, давно предлагающие Украине свою помощь.\r\nНа наш взгляд, руководителем экспертного совета должен быть авторитетный человек, обладающий твердым характером. Поскольку именно он должен пресекать попытки наших академических и иных проходимцев, липнущих к новой власти, влиться в совет.\r\nЕсли у Президента Зеленского появится осознание обратить внимание на эту серьезнейшую проблему, угрожающую деструкцией всей нашей государственной системе, мы готовы предложить подробный сценарий последовательности действий.