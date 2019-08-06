Медреформа Супрун основывалась на украденных ею идеях и разработках группы Акимовой, – Глузман

Бывший советский политзаключенный и диссидент, общественный деятель и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что так называемая медицинская реформа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун одновременно основана на идеях и разработках, украденных у группы специалистов, сотрудничавших с заместителем главы Администрации Президента Ириной Акимовой, и абсурдных идеях самой Супрун, а также ее некомпетентной команды.

Об этом сообщило интернет-издание "Ракурс".

С иронией наблюдаю, как вполне ординарные люди с достаточно средним интеллектом и завышенной самооценкой все в большем количестве вползают в статус советников Президента Украины. Называют себя специалистами… В чем?

Вот и я с коллегами решили стать такими советчиками. Отдавая себе отчет в том, что нас не услышат. По единственной причине: все мы беспартийные, к "Слуге народа" отношения не имеем, с Владимиром Александровичем совместным бизнесом не занимались, не играли с ним в шахматы и теннис, не ели в одной компании шаурму.

Одна беда: мы здесь живем. И очень хотим помочь своей стране, с которой почти три десятилетия борется одноименное государство. Вот и мы, ни на что не претендуя, обращаемся к украинскому обществу со следующим.

Система общественного здравоохранения в Украине давно нуждалась в реформировании. Первая и единственная попытка реформы состоялась в годы президенства Виктора Януковича, ее возглавила экономист, заместитель главы администрации Ирина Акимова. Идеологом реформы была профессор Валерия Никитична Лехан. Реформа была остановлена из-за системного политического кризиса в стране.

Так называемая реформа Супрун, на самом деле, основывалась на украденных ею идеях и разработках группы Акимовой и диких, не просчитанных и абсурдных идеях самой Супрун и ее не весьма компетентной команды.

Сегодня система общественного здравоохранения в стране находится в предагональном состоянии.

Коррупция не является самым опасным явлением в системе. Кстати, она существовала в СССР и попросту унаследована нами. В сложившихся социальных и экономических условиях коррупция в медицинской системе Украины пока неизбежна.

Серьезной, продуманной стратегии изменений в медицине, на самом деле, у нас не существует. Стараниями Супрун и ее команды структура в отрасли и в ее руководящем звене – министерстве, разрушена. Одним из серьезных вызовов является неконтролируемое государством, но оплачиваемое бюджетом существование медицинских учреждений в 8 министерствах и ведомствах.

Уже давно в начальственных кабинетах в закрытом режиме обсуждается необходимость слияния министерства здравоохранения и министерства социальной политики. Негативный опыт России, совершившей такое слияние грубо, непродуманно, остановил и наших высших чиновников. Локальный опыт такого слияния в Одесской области при губернаторе Саакашвили также был негативным. Хотя с точки зрения экономической такое осторожное, продуманное и тщательно просчитанное слияние необходимо.

Министерство, являющееся сугубо правоисполнительным органом, не должно участвовать в подготовке реформы. Для подготовки реформы должен быть создан специальный орган при президенте Украины, абсолютно независимый от системы исполнительной власти и, к сожалению, от нашей Верховной Рады. Так работает весь цивилизованный мир, создавая временные Экспертные Советы.

В такой экспетрный совет по социальной реформе должны войти компетентные специалисты по социальной политике, общественному здравоохранению, финансисты, социологи, юристы, менеджеры. По-видимому, состав Экспертного Совета не должен превышать 15 человек. При необходимости Совет должен привлекать к своей работе временных консультантов по узким темам.

Такие эксперты в Украине есть. К сожалению, никто из них не был востребован Ульяной Супрун, почему-то считающей себя компетентным руководителем. При подготовке этого текста я советовался с многими из этих специалистов. Они готовы участвовать в работе. Как и многие зарубежные специалисты, давно предлагающие Украине свою помощь.

На наш взгляд, руководителем экспертного совета должен быть авторитетный человек, обладающий твердым характером. Поскольку именно он должен пресекать попытки наших академических и иных проходимцев, липнущих к новой власти, влиться в совет.

Если у Президента Зеленского появится осознание обратить внимание на эту серьезнейшую проблему, угрожающую деструкцией всей нашей государственной системе, мы готовы предложить подробный сценарий последовательности действий.