Главный редактор интернет-издания MC Today Вера Черныш считает, что Российская Федерация не обладает исключительным первостепенным правом присваивать себе русский язык. Тем более Россия не имеет права использовать русский язык и русскоговорящих граждан Украины для манипулирования общественным мнением и стравливания людей.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Путин придумал русский язык? Нет? А современные российские чиновники? Тоже нет? Так с какой стати мы, украинцы, позволяем России русский язык у нас отобрать?

Разделяй и властвуй: правило, известное еще с древних римлян. Путин и его приспешники сказали: "В Украине плохо обращаются с русскоязычным населением". Вместо того, чтобы посмеяться: "Да, Путин, ты идиот. Вот русскоязычному населению эта преференция и эта, они ведь наши граждане, такие же важные, и как и прочие". Так вот, этого никто не сказал, а повелся на яблоко раздора, которое нам кинули в 2014 году.

Отъели мы от этого яблока сполна. Стали вводить языковые законы, позволять националистам говорить от всего населения страны. И пошли украиноязычные и русскоязычные украинцы грызть друг другу глотки.

В ответ на мой максимально мягкий и дружелюбный пост о том, что я люблю свой родной язык, русский, я услышала, что я:

культурная идиотка;

агент Путина;

ватница;

скатертью мне дорожка, я позор для своей страны;

я на зарплате у Кремля;

и много всего прочего.

Планирую сделать подборочку эпитетов и вас ей развлечь. Повторю вопрос: почему вместе с Крымом мы отдаем Путину и его приспешникам русский язык?

На русском говорят в Беларуси, в Молдове, в Казахстане, в Грузии. А еще у трети украинцев русский - родной. Это пятый по популярности язык на Земле. Он открывает много дверей: например, благодаря тому, что я отлично знаю русский язык, я читала по заказу международной организации тренинги в Беларуси, выступала на конференции в Грузии, на протяжении года работала редактором на казахстанское СМИ.

Язык - это средство общения. А еще основа самосознания, собственного я. Ни одна страна не может его присвоить.

Кто-то может сказать, мол, все мы говорим на русском, потому что мы переживали окупацию. ОК-ОК. В истории много чего было, и плохого, и хорошего. Но мы живем с вами здесь и сейчас, а не в прошлом.С какой стати я буду отказываться от языка, который люблю, на котором говорит моя семья, все они украинцы, в угоду чужой стране? Предавать себя?

Не хочу и не буду я этого делать, как бы не пытались меня к этому склонить агрессивные собеседники и окружающая среда.

Посыл этого поста простой: давайте манипуляторам, политикам, военным, соседней стране, не позволим отобрать у нас русский язык, и поссорить нас, граждан Украины, которые любят свою родину одинаково сильно, на языковой почве.

Давайте официально заявим, что у Украины есть свой русский язык, русский украинский. Это наше достояние, достояние нашего народа, наравне с украинским языком. Так сложилось исторически. А не позор. И граждане страны, которые говорят по русски, это ценность, а не предатели и люди второго сорта.

Напоследок приведу пример США, которые долго и кроваво воевали с Англией за независимость. Когда они выиграли, отказались ли они от "языка оккупанта"? Нет. Более того, спустя столетия они сделали английский языком номер один на Земле, и как-то не особо от этого пострадали.

Так же и многие страны Латинской Америки, которые сейчас говорят по-испански. Поверьте, испанцы издевались над предками сегодняшних их жителей страшнейним образом. Но язык-то тут ни при чем. Испанский язык - не собственность Испании.

Так с какой стати позволять России присваивать наш русский язык?