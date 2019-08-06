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06 августа 2019, вторник, 06:12 16 Мнение
Политика 2019-08-06T06:12:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: В "Слуге народа" увидели призрак "Большого брата"

Новости дня: В "Слуге народа" увидели призрак "Большого брата"

На борту огромного депутатского корабля с названием "Слуга народа" первый бунт. От депутатов-мажоритарщиков – они себе это могут позволить. Сразу 2 новоизбранных депутата - блогер Максим Бужанский и журналист Александр Дубинский – возмутились предлагаемой "группой Арахамии" схемой управления фракцией. Депутаты сравнили эту схему с оруэлловским "Большим братом". По мнению Бужанского, внедрение системы превратит депутатов в послушных роботов. Блогер с сарказмом предложил не останавливаться на киберслежке за депутатами и начать запирать их в собачьи будки. "Чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", - добавил Дубинский.

НАБУ таки выполнило требование Виталия Кличко и открыло дело по возможному предложению взятки Андрею Богдану. Теперь прославившемуся троллингом СМИ главе Офиса Президента Украины придется пояснять, была ли взятка на самом деле, либо это был очередной "просто троллинг". В то же время, сам Кличко от греха подальше отправился в короткий 5-дневный отпуск. Говорит, испросил и получил разрешение на отпуск у самого Зеленского.

Сам же Зеленский собрался в поездку одним из излюбленных маршрутов своего предшественника – в Турцию. Анонсируются встречи с Президентом Эрдоганом, а также посещение Фанара и встреча с Варфоломеем. Уже вскоре мы сможем увидеть – сохранит ли Зе курс арбитра, объявленный на выборах, или отдрейфует в повестку дня Порошенко с его "Верой"?

Гривна продолжает начатое с четверга прошлой недели падение после долгого укрепления. К утру официальный курс гривны опустился на 18 копеек до 25,54 гривен/доллар. В обменниках - до 25,60-25,70 гривен/доллар. К вечеру на межбанке снизился на 9 коп. до 25,67 гривен/доллар. В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) отрапортавал, что успел закупиться "дешевым" долларом во время укрепления гривны. С начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 2,9 млрд долларов, а продал – всего 0,25 млрд долларов. Когда за весь прошлый год НБУ купил 3,2 млрд долларов, а продал 1,8 млрд долларов.

После небольшого затишья в Украину снова вернулась корь. За неделю заболели 287 человек. Ульяна Супрун новые методы, как противостоять в отсутствие системной работы эпидемии, в своем Facebook пока не публиковала.

Не Порошенко единым. Ставшим главным "ньюсмейкером-преследователем" последних недель юрист Портнов занялся антикоррупционером Шабуниным. Портнов разыскивает Шабунина, чтобы вручить ему повестку в суд.

В то же время, уже окончательно вступил в силу приговор участвовавшим в антитеррористической операции (АТО) 5 бывшим бойцам "Украинской добровольческой армии" как исполнителям резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Имена заказчиков убийства пока не названы.

А в Одессе арестованы квартиры, машины и базы отдыха бывшего начальника полиции Одесской области Головина, попавшегося на краже партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Ушедший в "политический отпуск" министр иностранных дел Павел Климкин снова появился в информационном поле, назвав сенсационную цифру. Климкин заявил, что Украину через несколько лет может покинуть половина жителей. "Вскоре появятся результаты переписи населения, которые многих удивят", - добавил чиновник.

А пока в страну возвращается тепло. С понедельника, 5 августа, циклон, который бушует в большей части Украины, начнет отходить, а 6-7 августа уже потеплеет. 6 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.
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