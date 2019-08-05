Преференции отдельным предприятиям в условиях рынка создадут Украине проблемы с МВФ, – эксперты

Эксперты, комментируя ситуацию с протестами представителей ферросплавных заводов, требующих льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий, заявили, что предоставление преференций отдельным предприятиям в условиях рыночной экономики не является экономически обоснованным, оно приведет к возникновению у Украины проблем при кредитном сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

"Задача любого бизнеса – бороться за условия для себя, лучшие. Бизнес же работает для прибыли. Задача общества – не давать преференции одним за счет других", - заявил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

Эксперт считает, что необходимо объективно установить, соответствуют ли действительности основания для таких требований со стороны ферросплавных заводов и только после этого принимать решения.

"Вопрос в том, что нужно разобраться, действительно ли есть там проблемы. Надо просто разобраться в том, есть ли для этого настоящие основания, или это просто желание получить себе льготы за счет других. Если это второе, то, конечно, не нужно это делать", - подчеркнул Милованов.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что предоставление льгот отдельным предприятиям в условиях рынка содержит коррупционную составляющую, а также не исключает возникновение в связи с этим проблем у Украины с МВФ.

"По сути, это означает, во-первых, огромную возможность политической коррупции. Это пункт номер раз. Второе – это то, что это по сути является государственной помощью. И государственная помощь – она также, по нормам Европейского Союза, регулируется, особенно через предоставление каких-то специальных цен, наличие различного ценообразования для разных отраслей. Я не исключаю, что у нас из-за этого могут быть проблемы с МВФ, поскольку это принципиально не соответствует тем подходам к экономической политике, которые поддерживает фонд", - подчеркнул Вышлинский.

Напомним, с 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий.

В результате оказанного давления, 1 августа Окружной административный суд г. Киева, поддавшись давлению со стороны протестующих, удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов на июль "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Днепроазот".

Данное решение суда значительно осложняет возможность расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, так как средства для таких расчетов были заложены в тарифе "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне обратилися с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить проблему с выплатами по "зеленому тарифу", возникшую из-за отмены судом тарифа для "Укрэнерго".