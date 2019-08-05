"Укрпочта" скрывает катастрофический уровень падения подписных тиражей газет, - НСЖУ

Почти 40 процентов подписных тиражей всеукраинских газет формируют тиражи шести ежемесячных изданий, которые имеют чрезвычайно дешевую цену - от 17 до 66 копеек в месяц. Безусловным лидером по почтовым тиражами является основанная в ноябре прошлого года газета "Передплата". При стоимости в 17 копеек в месяц, тираж неизвестной до сих пор газеты на второе полугодие 2019 составляет более 525 000 экземпляров, что на 70% больше, чем полгода назад. Зато общеполитические (новостные) издание существенно сокращают тиражи из-за неспособности подписчиков платить высокую реальную стоимость газет и из-за некачественной почтовой доставки. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

В распоряжении НСЖУ есть сводные показатели 50 изданий Украины с общегосударственной сферой распространения, которые имеют самый большой тираж за переплатой по состоянию на июль 2019 года. Следующими изданиями по тиражам, кроме газеты "Подписка", является газета "Капля. Сказки-раскраски"- тираж более 471 000 экземпляров при ежемесячной стоимости 27 копеек, издание "1С: Франчайзи ангстрем "- тираж около 300 000 (стоимость подписки на месяц - 20 копеек), партийное издание "Самопомощь" с тиражом 180 000 (имеет "самую дорогую" среди лидеров переплаты стоимость - 66 копеек в месяц), харьковская газета "Календарь" - тираж 140 000 (25 копеек) и издания "Капля Досуга" - тираж более 120 000 ( 28 копеек). Соответственно, общий ежемесячный одноразовый тираж изданий, которые являются лидерами по всеукраинской почтовой подписки, составляет более 1730000 экземпляров.



Ранее в "Укрпочте" обнародовали итоги подписной кампании на второе полугодие 2019 года, согласно которым подписной тираж газет и журналов общегосударственной сферы распространения составляет 4 млн 570 тыс. Экземпляров или 101% к уровню тиражей на 1 января 2019 года.



"Каждые полгода руководство "Укрпочты" пытается заверить, что сокращение подписных тиражей в Украине незначительно и в целом соответствует общемировой тенденции сокращения печатной прессы. Но в каких еще странах почтовую статистику делают "одноцентовые" газеты? Вместо диалога относительно вариантов помощи реальным газетам, по удержанию почтовой сети и пересмотра подходов к тарифной политике, руководство Укрпочты успокаивает отрасль и власть отчетами о "101% восстановление тиражей". Но нам нужно восстановление не этих "газет" на один лист, а полноценных классических новостных всеукраинских и местных изданий!", -- говорит председатель НСЖУ Сергей Томиленко.



В Национальном союзе журналистов Украины настаивают на реализации государственной политики поддержки печатных СМИ в Украине как важной составляющей защиты информационного пространства. При этом обращают внимание, что во многих странах Европы есть целенаправленные программы государственной поддержки общественно-политических изданий.



"Но начинать стоит однозначно по аудиту деятельности АО "Укрпочта". Именно агрессивное сокращение почтовых отделений, непартнерское отношение к издателям, сознательный срыв расчетов с редакциями, непрозрачные тарифы - приводят к резкому сокращению тиражей газет. Гораздо большего чем мы наблюдаем в других странах и связанного прежде всего с развитием цифровых медиа", - - отмечает Сергей Томиленко.



Для сравнения. В среднем полугодовая стоимость изданий, входящих в шести лидеров по подписке, составляет 1 грн 83 коп. Вместе с платой за прием и доставку, которая за полгода составляет 8 грн 15 коп, подписчику издание будет стоить меньше 10 гривен. Известные общественно-политические национальные газеты имеют следующую полную подписную стоимость на полгода: "Высокий замок"- 187.55грн, "Экспресс" - 188.15грн, "Сельские вести" - 205.23грн, "Газета по-украински" - 200грн, "Факты" - 339.95, "Сегодня" - 168.83грн.