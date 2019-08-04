Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче

Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуля

Совладелец и главред издания MC Today Вера Черныш призналась, что из-за своей любви к русскому языку в последнее время чувствует себя притесняемым меньшинством. Хотя пока не запрещают писать на русском и говорить, с каждым годом в Украине регуляции относительно языка становятся всё жестче.

Об этом Черныш написала на своей странице в соцсети Facebook.

Я хочу сделать каминг-аут.

Если нынче можно легко признаться, что ты принадлежишь к ЛГБТ. Или что следуешь необычной религии. И тебе поаплодируют. То почему бы не набраться смелости и не признаться и в этом?

Я украинка и очень люблю русский язык. Умею им отлично "играть", чувствую его, как никакой другой. С помощью русских слов я, как джинн, могу строить дворцы и разрушать миры.

В школе у меня была замечательная учительница русского языка и литературы. Та еще мегера, которую боялся весь класс. Орала так на учеников, что тряслись стекла. Но она научила меня понимать структуру языка и ловко ей управлять. Я ей очень за это благодарна.

В университете у меня была замечательная зав. кафедрой, которая вела у нас практику художественного перевода. Мы брали сложный текст, переводили на русский язык, и предложение за предложением обсуждали, как сделать так, чтобы лучше, красивее, легче, правильней передать смыслы. Думаю, во многом благодаря тем парам я выстроила в mc.today систему, где легкость и красота подачи истории - это краеугольный камень, основа основ.

Но больше всего любовь к русскому языку мне привили книги, которые были у нас дома: четыре книжных шкафа под потолок, заполненные классикой русской и зарубежной литературы, а еще фантастикой. Надеюсь сама в один день написать книгу, и не одну. И писать я ее буду на русском.

Я отлично знаю английский, неплохо говорю по-украински и по-немецки, могу обьясняться по-португальски, испански и французски. Но всей душой я люблю русский язык.

Делает ли это меня предательницей родины, поборницей Путина, и прочее, прочее? По-моему, это глупый вопрос, и только индивидуум с нарушенными причинно-следственными связями может задавать его всерьез.

Скажу честно: из-за своей любви к языку последнее время я чувствую себя притесняемым меньшинством. Да, мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся всё жестче.

Влияет ли это как-то позитивно на благосостояние, экономику, счастье сограждан - об этом я буду рассуждать в следующих постах. Да, будут и другие посты на эту тему. Мне надоело быть тихим, притесняемым меньшинством. Буду громким и активным.

Я осознаю, что это может навредить моему бизнесу в короткой перспективе - есть люди, которые воспримут мою любовь к русскому языку как личное оскорбление и захотят мне навредить.

Но что не сделаешь ради любимого? Так что ждите еще мои мысли на эту тему. Начинаю свою битву за любовь.

Три PS

1. Предвосхищая наполненные ядом комментарии в стиле "Бросила страну, уехала в Португалию и оттуда варнякает" дам ссылку на этот пост, объясняющий, почему варнякать имею право и буду: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219207945968667&set=a.2185143667321&type=3

2. Я последователь философской школы Beatles, а именно "live and let live". Я не считаю, что стоит ограничивать какой-либо язык, а также свободу людей в самовыражении, вероисповедании, прочее, прочее. То есть я не против украинского (например, в нашем издании выходят статьи на украинском языке регулярно). Я за то, чтобы меня и других людей, которые любят русский и говорят на нем, не притесняли и не пытались превратить в монстров.

3. Я думаю, что за пять минут под этим постом скопится очень много проклятий и оскорблений. Обидные и оскорбительные комментарии буду удалять и авторов банить. Я девочка, имею право.

Поехали:)