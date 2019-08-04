В Херсонской области браконьеры наловили рыбы на 2 млн гривен

Мужчины могли нанести государству ущерб на сумму в 70 млн гривен, если бы правоохранители их не задержали. Фото: npu.gov.ua

Мужчины могли нанести государству ущерб на сумму в 70 млн гривен, если бы правоохранители их не задержали. Фото: npu.gov.ua

На территории Черноморского биосферного заповедника правоохранители обнаружили установленные браконьерами нелегальные орудия для вылова, в которых было поймано креветки, крабы, калканы, бычки и ятерина на 2 млн долларов. Впоследствии полиция разоблачила злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что после того, как правоохранители обнаружили незаконный вылов и отпустили его в воду, ночью полицейские задержали двух граждан вблизи маяка "Бирючий". На моторной лодке мужчины собирали запрещенные орудия лова.

"У злоумышленников изъяты лодка, 50 единиц незаконных орудий лова, а также 7,5 тысяч бычков. Нанесенный браконьерами ущерб оценен в 250 тысяч гривен", - сообщает Нацполтиция.

В полиции также подчеркнули, что мужчины могли нанести государству ущерб на сумму в 70 млн гривен, если бы правоохранители их не задержали.

Дело мужчин будут рассматривать по ст. 249 УКУ, что предусматривает ответственность за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Согласно этой статьи, злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.