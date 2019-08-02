Игорь Душин: Приватбанк колбасит под гнетом бестолкового управления

Политический консультант Игорь Душин считает, что Приватбанк "колбасит под гнетом бестолкового управления".\r\nОб этом Душин написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПриват-банк колбасит под гнетом бестолкового управления.\r\nДве недели не могут вернуть мне доступ к Приват-24 и моей карте. Звонки из центрального офиса извиняются, но без толку для каких-либо изменений.\r\nДумаю менять банк. Обслуживание ФОП и личной карты.\r\nКто менял Приват на иные банки, друзья?\r\nКаков опыт?\r\nКакой банк посоветуете?