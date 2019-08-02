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02 августа 2019, пятница, 20:10 55
Финансы 2019-08-02T20:11:59+03:00
Українські Новини
Игорь Душин: Приватбанк колбасит под гнетом бестолкового управления

Игорь Душин: Приватбанк колбасит под гнетом бестолкового управления

Игорь Душин. Фото: Игорь Душин/Facebook
Игорь Душин. Фото: Игорь Душин/Facebook

Политический консультант Игорь Душин считает, что Приватбанк "колбасит под гнетом бестолкового управления".

Об этом Душин написал на своей странице в соцсети Facebook.

Приват-банк колбасит под гнетом бестолкового управления.

Две недели не могут вернуть мне доступ к Приват-24 и моей карте. Звонки из центрального офиса извиняются, но без толку для каких-либо изменений.

Думаю менять банк. Обслуживание ФОП и личной карты.

Кто менял Приват на иные банки, друзья?

Каков опыт?

Какой банк посоветуете?

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