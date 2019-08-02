Игорь Душин: Приватбанк колбасит под гнетом бестолкового управления

Политический консультант Игорь Душин считает, что Приватбанк "колбасит под гнетом бестолкового управления".

Об этом Душин написал на своей странице в соцсети Facebook.

Приват-банк колбасит под гнетом бестолкового управления.

Две недели не могут вернуть мне доступ к Приват-24 и моей карте. Звонки из центрального офиса извиняются, но без толку для каких-либо изменений.

Думаю менять банк. Обслуживание ФОП и личной карты.

Кто менял Приват на иные банки, друзья?

Каков опыт?

Какой банк посоветуете?