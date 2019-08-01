86 тысяч потребителей газа Винницкой области предпочитают Личный кабинет на 104.ua

20% клиентов АО "Винницагаз" успешно пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. Это удобный онлайн-сервис для потребителей природного газа, которыйуспешно функционирует с ноября 2015 года. Его преимущества уже оценили 86 тысяч потребителей газа региона. В Украине этим сервисом пользуется более 2,3 млн человек.

Популярность постоянно растет. Ежемесячно количество пользователей Личного кабинета в Винницкой области увеличивается на 1 - 3 тыс. Тем самым они значительно экономят свое время, ведь им не приходится стоять в очередях или специально ехать в сервисный центр. Личный кабинет - это доступный и наиболее информативный инструмент онлайн-коммуникации клиентов с компанией, с высоким уровнем защиты персональных данных.

"Это современный и надежный сервис для наших клиентов. Пользователи Личного кабинета имеют открытый доступ к информации по своему лицевому счету. Передаваемые через Личный кабинет данные или уплаченные за газ средства значительно быстрее поступают адресату и отражаются в клиентской базе компании", - говорит начальник управления клиентского сервиса Алла Гнатюк.

С помощью Личного кабинета в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, посмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления.

Зарегистрироваться в ОК на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Винницагаз". В Центрах обслуживания клиентов компании есть специально отведенные для этого уголки "тонкий клиент", оборудованные компьютерной техникой, с доступом к сети ИНТЕРНЕТ. При необходимости практическую помощь в регистрации предоставляют менеджеры Центров обслуживания и операторы Контакт-центра по тел. 067-01-10-104, (0432) 509-104.

Справка. Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 миллионов гривен.