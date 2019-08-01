Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях

"Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории" выступает за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных и аннексированных территориях.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Українські новини".

"В 2014 году, когда началась российская агрессия, никто, к сожалению, не подумал, что нужно привести в соответствие закон о местном самоуправлении и урегулировать ситуацию с местным самоуправлением на оккупированных и аннексированных территориях, а также территориях проведения АТО", - сказал в ходе пресс-конференции депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр Александровска Николай Греков.

Также он выступил за лишение прав принимать участие в выборах чиновников, которые предали государство.

Греков вместе с другими участниками пресс-конференции настаивает на внесении изменений в действующее законодательство.

"Мы требуем изменить закон о местном самоуправлении и приостановить деятельность местного самоуправлении на оккупированных и аннексированных территориях, а также территориях проведения АТО", - подчеркнул он.

Депутат Луганского городского совета 4 созыва, депутат Артемовского районного совета 6 созыва Алексей Качан уверен, что необходимо сформулировать понятие о территориальной общине, так как на даннный момент нет четкого понятия об этом органе власти.