"Укрлендфарминг" Олега Бахматюка инвестировал в системы орошения 20 млн долл

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюкаактивно использует орошение для повышения урожайности. Один из крупнейших агрохолдингов Европы инвестировал в это уже около 20 млн долларов.

Украина вошла в эру погодных аномалий. Климатические изменения негативно влияют на отечественный аграрный сектор - осадки зимой сократились на 3-17%, также наблюдаются увеличение засушливых площадей и повышение частоты засух. Для сохранения позиции Украины в производстве сельскохозяйственной продукции, крупные агропредприятия инвестируют внушительные суммы в орошение, чтобы добиться высокой урожайности в неблагоприятных условиях.

Группа компаний "Укрлендфарминг" последовательно с 2012 года проводила орошение на площади 4,5 тыс. га в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях и инвестировала в это около 20 млн долларов. Об этом в интервью сайту Latifundist.com заявил Владимир Фантух, руководитель департамента по вопросам инноваций и развития агробизнеса агрохолдинга.

Оперативные расходы по поддержанию работоспособности и плата за пользование водой на один поливной гектар обходятся "Укрлендфарминг" около $400 в год, плюс повышенная арендная плата за орошаемые земли, по сравнению с богарными участками. "Наш агрохолдинг вкладывал инвестиции на протяжении шести лет как в восстановление путей подачи воды (каналов, лотков, трубопроводов), так и в покупку современных поливных систем орошения – и капельного, и дождевого. Общая сумма инвестиций - около 20 млн дол. США. При этом урожайность культур повышается от 30 до 50 процентов, а у некоторых культур - и на 100%, поскольку без полива в данных климатических условия вообще невозможно получить урожай", - сообщил Владимир Фантух.

Тем временем количество летних и осенних засух к 2030 году может увеличиться на 15-30%. Будет и дальше расти дефицит климатического водного баланса для всех регионов Украины. При этом до сих пор не принята государственная стратегия в вопросах развития оросительных и дренажных систем в Украине, а вандальная вырезка трубопроводов для орошения разрушает существующие системы. "Сегодня «Укрлендфарминг» практически приостановил расширение инвестиций в орошение в связи с варварской потерей сооружений водоподачи, водохранения и бесхозным изъятием полевых трубопроводов на металлолом, - отметил Владимир Фантух. - Проблем по обслуживанию и с подачей воды для существующих систем практически нет".

"Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10, 5 млн курей-несушек - наибольшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.