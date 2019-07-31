Снижение тарифа "Укрэнерго" позволит уменьшить стоимость электроэнергии для всех потребителей, - Сергей Чех

Снижение тарифа на услуги "Укрэнерго" позволит уменьшить стоимость электроэнергии для всех промышленных потребителей, а не отдельных предприятий. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.\r\n"Снижение тарифа "Укрэнерго" - это снижение тарифов для всех потребителей- юридических лиц. Снизить тарифы для конкретных предприятий регулятор, город и власти не могут. Другой вопрос - создавать условия для того, чтобы на конкурентных сегментах рынка такие предприятия могли найти более дешевого производителя, поставщика – да. Вот, например, эти 10% "Энергоатома", которые на рынке продаются, и "Центрэнерго" с фиксированными ценами, ниже которых нельзя продавать, - эти объемы могут быть изменены", - заявил Чех.\r\nПо мнению эксперта, снизить тариф "Укрэнерго" можно путем пересмотра прогнозного энергобаланса.\r\n "Уже были дискуссии по поводу того, следует ли изменить прогнозный баланс производства электроэнергии, в том числе оптимизируя, и в меньшую сторону, производство солнечной энергии в этом году. Потому что, исходя из, как многие считают, завышенного прогноза выработки солнечной энергетикой возникает обязательство "Укрэнерго" платить, и соответственно, появился вот этот тариф 54 копейки. Но готовность солнечных станций по датам введения в этом году, и в этом году вообще – это все определяет объем электроэнергии, продаваемой по специальным фиксированным ценам. И он, скорее всего, будет ниже, и значительно. То есть, вот здесь существует некий резерв. Нужно делать расчеты, не прогнозирование, а именно строить модель, делать расчеты и снижать тариф "Укрэнерго". Но, подчеркиваю, это будет для всех потребителей", - рассказал Чех.\r\nНапомним, 27 июня Окружной административный суд города Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.\r\n12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новый тариф на передачу электроэнергии на уровне 312,14 грн\/МВт-час, что на 10,2% ниже тарифа, установленного предыдущим постановлением, тариф вступит в силу с 1 августа.\r\n30 июля Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа.