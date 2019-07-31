Снижение тарифа "Укрэнерго" позволит уменьшить стоимость электроэнергии для всех потребителей, - Сергей Чех

Снижение тарифа на услуги "Укрэнерго" позволит уменьшить стоимость электроэнергии для всех промышленных потребителей, а не отдельных предприятий. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

"Снижение тарифа "Укрэнерго" - это снижение тарифов для всех потребителей- юридических лиц. Снизить тарифы для конкретных предприятий регулятор, город и власти не могут. Другой вопрос - создавать условия для того, чтобы на конкурентных сегментах рынка такие предприятия могли найти более дешевого производителя, поставщика – да. Вот, например, эти 10% "Энергоатома", которые на рынке продаются, и "Центрэнерго" с фиксированными ценами, ниже которых нельзя продавать, - эти объемы могут быть изменены", - заявил Чех.

По мнению эксперта, снизить тариф "Укрэнерго" можно путем пересмотра прогнозного энергобаланса.

"Уже были дискуссии по поводу того, следует ли изменить прогнозный баланс производства электроэнергии, в том числе оптимизируя, и в меньшую сторону, производство солнечной энергии в этом году. Потому что, исходя из, как многие считают, завышенного прогноза выработки солнечной энергетикой возникает обязательство "Укрэнерго" платить, и соответственно, появился вот этот тариф 54 копейки. Но готовность солнечных станций по датам введения в этом году, и в этом году вообще – это все определяет объем электроэнергии, продаваемой по специальным фиксированным ценам. И он, скорее всего, будет ниже, и значительно. То есть, вот здесь существует некий резерв. Нужно делать расчеты, не прогнозирование, а именно строить модель, делать расчеты и снижать тариф "Укрэнерго". Но, подчеркиваю, это будет для всех потребителей", - рассказал Чех.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд города Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новый тариф на передачу электроэнергии на уровне 312,14 грн/МВт-час, что на 10,2% ниже тарифа, установленного предыдущим постановлением, тариф вступит в силу с 1 августа.

30 июля Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа.