Сергей Лямец: "Слуга народа" - это сплошь тезисы грантоедов

Журналист Сергей Лямец прокомментировал на своей странице в соцсети Facebook заявление Офиса Президента о том, что мораторий на продажу земли отменят до конца года.

Причем тут Милованов? Нехилый прогноз о том, как Зеленский превратится в свадебного генерала уже через месяц

На прошлой неделе довелось мне общаться с одним из депутатов "Слуги народа".

Я спросил: "Правда, что активисты-грантоеды навязали Зеленскому и партии свою программу действий?"

Он сказал: "Нет, ты что! Мы наоборот настроены как можно больше дистанцироваться – пусть Вакарчук у себя их собирает".

Думаю, странно. Все указывает на то, что грантоеды повязали "Слугу народа" и лично Зеленского по рукам и ногам.

Во-первых, знаковые типы вроде Данилюка, Абромавичуса и Гончарука в окружении президента. Это вообще не случайные перцы. Они глубоко затусованы в грантоедскую тусовку и точно являются представителями так называемых "реформаторов".

Во-вторых, вся программа партии "Слуга народа" - это сплошь тезисы грантоедов. Там есть и рынок земли, и все виды реформ, и общественность во главе угла. Естественно, борьба с коррупцией тоже. Совпадение?

В-третьих, Зеленский уже обещает западным послам делать те реформы, которых те годами добивались от Порошенко.

Есть и косвенные признаки. Если помните, недавно в Украину прилетал Курт Волкер, посланец США. Он изложил те же тезисы, которые до него передавал Зеленскому адвокат Дональда Трампа – Рудольф Джулиани. Эти тезисы сводились к простому мессиджу: избавься от лобби Демократической партии США вокруг себя, тогда мы будем разговаривать с тобой.

И что? Ничего. Зеленский в очередной раз проигнорировал сигнал Белого дома. Скажете, он не понял? Знаете, со второго раза понимает даже моя собака, которая в первый раз делает вид, что не понимает. Что уж говорить о президенте, да еще и еврее по происхождению? Глупым его назвать точно нельзя. Значит, сильно себе на уме, делаю я вывод.

Но депутат от "Слуги народа" так настойчиво повторял, что они дистанцируются от грантоедов, что я поневоле согласился.

А зря.

В понедельник выяснилось, что все депутаты от "Слуги народа" поехали в Трускавец. На неделю. Учиться экономике.

Скажу вам как выпускник экономического ВУЗа с красным дипломом и опытом работы 16 лет в экономической журналистике. За пять дней и даже за пять недель невозможно научиться экономике. Можно выучить несколько умных слов, но понять процессы и начать смотреть на них в системе – точно невозможно. Даже если ты Эйнштейн.

Чему же можно научиться за пять дней?

Чтобы ответить на этот вопрос, давай поинтересуемся, кому доверили вправлять мозги депутатам от правящей партии.

Ведь образование – это такая сфера, где важно НЕ ЧЕМУ ты учишься, а У КОГО ты учишься. Знание – такая штука, которая передается, а не тренируется.

Так вот, я вздрогнул, когда узнал, что пятидневный семинар доверили Тимофею Милованову и его Киевской школе экономики.

В один момент я понял все. И вот почему.

Первое – Милованов был и остается одним из самых приближенных людей к бывшему президенту Петру Порошенко. По "шоколадной" квоте он попал в Совет НБУ – надзирающий орган Национального банка. От имени режима Порошенко он выступал на всех конференциях и доказывал с умным видом, что страна движется правильным курсом. В простонародье – покрывал все, что творила Валерия Гонтарева и ее административные потомки.

Второе - главное достоинство было и остается в том, что через его Киевскую школу экономики прошла львиная доля так называемых грантоедов-активистов. Это буквально кузница кадров, идейная Мекка, горнило. Гнездо, если захотите.

Третье – Милованов обеспечивал идеологическую поддержку Порошенко. В частности, его проект Vox Ukraine имитировал независимый орган, занятый анализом действий власти. Бывшего президент этот орган регулярно проверял на правдивость, находил в его словах мелких блох – но в целом хвалил и опекал. Свои отчеты Vox публиковал во множестве электронных изданий как независимые (от кого???) исследования. Естественно, Vox финансируется за грантовые деньги, получение которых координируется с Администрацией президента.

То есть, Милованов является одним из топ-представителей грантоедского движения в Украине. Он по сути часть команды Порошенко, которая (под кураторством Бориса Ложкина) занималась проталкиванием реформ в Украине. Да, это был бизнес, завязанный на освоении миллиардных грантов. Но кроме того, это был идеологический фундамент Порошенко.

И вот, Милованову доверили экономическое образование "Слуги народа".

Знаете, что можно сделать за пять дней? За эту неполную неделю можно промыть мозги учащихся либеральной терминологией. Превратить здравомыслящих, но не слишком искушенных депутатов в зомби, повторяющих "реформы! – борьба с коррупцией! – гендерное равенство!"

Краем глаза увидел фото учебного пособия. Уровень рассказанного - мотивационное пособие для дебилов, желающих завести собственный стартап, но не знающих, что выбрать для первого проекта - искусственный интеллект, запуск наноспутников на Юпитер или утилизацию ядерных отходов. Краткая инструкция об устройстве рая для шахида, идущего подрывать себя в автобусе.

Такова идеология, которую принесли нам пять лет назад так называемые "соросята". Прекрасное далеко в Нью Васюках.

Кстати, свое название эти парни и девушки получили по имени Джорджа Сороса – некогда финансового гения, спекулянта и мецената. Сегодня этот человек крайне преклонного возраста держит в своих руках ниточки управления сотнями людей, которые внедрились во власть, чтобы лоббировать интересы, прописанные вместе с грантами.

Какие это интересы, мы уже понимаем. Это "соросята" внедрили финансирование политических партий из госбюджета. Теперь, помимо "Слуги народа", из бюджета будет кормиться также партия Анатолия Шария. Не знали? Я тоже. П@здец...

Это "соросята" пролоббировали передачу самых крупных украинских монополий – "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Приватбанка", "Укрэксимбанка" - под надзор так называемых независимых наблюдательных советов, которые состоят из иностранцев.

Это "соросята" уже после избрания Зеленского распределили между "инвесторами" несколько вкусных месторождений газа в Украине.

Это "соросята" создали при каждом ключевом министерстве своеобразный бэк-офис, который финансируется из грантовых денег. Официально, эти офисы помогают реформам. По факту, они диктуют политику министерства.

Список широкий. НАБУ, Супрун в Минздраве, права ЛГБТ, альтернативная энергетика, тарифы, повышение цен на газ и многое другое является результатом работы "соросят".

Что мы знаем из позитивных наработок? Лично я, кроме двух проектов Prozorro, ничего назвать не могу. Зато вокруг них всегда много шума. А самое главное – эти несколько сотен человек диктуют повестку дня уже новому президенту Владимиру Зеленского.

Стоит признать. Бывший комик оказался слишком сообразителен, и в этом его проблема. Молодой еврей оказался настолько хитер, что перехитрил сам себя.

Вот как это произошло.

"Соросята" таки нашли вход в Офис президента. Произошло это через главу Офиса Андрея Богдана. Он настолько хотел поскорее отделаться от опекающего его Игоря Коломойского, что решил воспользоваться помощью "соросят". Они оказались очень удобны, чтобы создать в глазах олигарха такую себе иллюзию внешней силы, которая так давит на бедного главу Офиса президента...

На самом деле, все это время Богдан строит свою систему управления страной. "Соросята" для него исполняют роль некой важной силы, прикрывающей его от Коломойского и других групп влияния. Они стали для главы Офиса Зеленского еще и кузницей кадров. Активисты-грантоеды оказались идейно подкованы. Они умеют рисовать презентации и делать доклады. А самое главное, их много и они действуют единым фронтом. Пролез один – тянет за собой других. Так в офисе Зеленского появились Данилюк и Абромавичус, так появился Гончарук, так следом за Гончаруком лезут во власть другие активисты.

И вот, уже Нефедов считается гением управления экономикой. Данилюк - гением оборонных вопросов. Абромавичус - гением торговли оружием.

И вот, уже Зеленский заказывает Милованову образовательный проект для своих депутатов.

Возможно, это случайность. Но слишком уж странная случайность, чтобы быть случайностью.

Я отбрасываю тезис о том, что президент не понимает, что делает. Что он настолько неопытен, что опытный функционер Богдан и "соросята" жарят его на каждом повороте. Нет, Владимир Зеленский не идиот и не простак. Наоборот, он слишком умен, и поэтому попал в традиционную для многих евреев самонадеянность.

На сегодня получается так. Богдан думает, что использует Зеленского. Зеленский в наивности своей думает, что использует Богдана. И того, и другого использует дедушка Сорос и его верная гвардия.

И вот, Гончарук от имени Зеленского уже обещает до конца года снять мораторий на продажу земли. Это – один из любимых тезисов "соросят", который (странно, а?) регулярно повторял МВФ на переговорах с Украиной. И чего этого он его повторял? Уж не потому ли, что на украинскую землю уже давно готовы покупатели? А цены на нее не так уж высоки. Это кажется, что несколько миллиардов долларов – гигантская сумма. В масштабах мирового рынка капитала, это мизер, пыль, разменная монета.

Что дальше? Исходя из той версии, что я изложил выше, вот прогноз развития событий с вероятностью процентов 70.

Приближается грустный конец карьеры Зеленского. Возможно, он строит планы, как через какое-то время окрепнет и отодвинет от власти и "соросят", и слишком уж хитрого Богдана. Но это, скорее всего, лишь его иллюзии.

Уже в ближайшее время "соросята" назначат именем Зеленского новое правительство. Премьера выберут из своего же шортлиста. Зе не понимает, что не имеет совершенно никакого значения, будет это Коболев, Данилюк, Абромавичус, Рашкован или, скажем, Устенко или Милованов. Все это – выходцы из одного и того же лагеря. Это тупо одно и то же. Да, люди разные – но идеологически однояйцевые близнецы.

"Соросята" сформируют свое правительство, свою силовую вертикаль, своих руководителей администраций. А дальше начнут нещадные реформы, которые сводятся к очень определенному списку действий.

Через полгода таких реформ рейтинг Зеленского обвалится, как курс гривны после Евромайдана. Сам президент в эти реформы вмешаться не сможет. Почему? Да потому, что он в этом ничерта не понимает, а информацию об управлении экономикой получает от данилюков и гончаруков. То есть, его обложили "соросятами", а они друг друга будут поддерживать до последнего. Ближайшее окружение вроде Баканова и Шефиров – люди, конечно, разумные. Но они тоже ничерта не понимают.

Сама фраза Зеленского о том, что премьером должен быть "экономист", говорит о том, что Зеленский ничерта не понимает даже этот термин. Он совершенно не отличает разные типы экономистов (а это как разные типы врачей) и не отличает человека информированного от человека умеющего управлять государством.

То есть, Зеленский – профан. Но – не осознающий своей глупости. Наоборот, он уверенный в себе профан. То есть, к пропасти он будет ехать на полной скорости и с улыбкой на лице. А пропасть ждет уже скоро, потому что экономика не терпит профанов. Путин и Порошенко просто аплодируют, глядя на молодого президента. Такой подарок, еще и сам идет в руки. Фантастика. Ни за какие деньги они не сумели бы организовать подобный праздник.

Так вот, к чему я? Оказавшись у власти, команда "соросят" быстро возьмет власть в стране в свои руки. Парламент, прошедший пятидневное обучение, уже будет в их руках. Потому что кто контролирует мысли – контролирует и действия. Истинные перевороты происходят незаметно.

Все случится очень быстро. Уже через месяц президент лишится всех рычагов власти. Но он об этом, скорее всего, не узнает.

Естественно, "соросята" на первых порах не будут конфликтовать с президентом – а наоборот, сделают так, чтобы он ездил по стране с важным видом и срывался на разных местных царьках. Зеленский будет великолепен. Он будет сиять красноречием и остроумием, он будет карать и возвышать. Заниматься пиаром и вписывать себя в историю.

Единственное "но"… Все это будет в его воображении. На невидимой маленькой сцене непомерного эго нашего президента. Себя он будет видеть великим мессией, который ведет Украину к процветанию.

А тем временем, страной будут управлять другие люди. И каждым своим действием они будут убивать рейтинг президента, потому что в глазах народа за все отвечает именно он. Будет как в анекдоте. Президент все ярче, а народу все хуже.

Скажете, так не может быть? Скажите это жителям Аргентины или Венесуэлы.

Когда же… Нет - ЕСЛИ ЖЕ Зеленский решит выбраться из теплой ванны и заявить свои права на власть, "соросята" передадут ему привет. Если не поймет - подвергнут его беспощадной критике. Если будет упорствовать в безумстве – устроят перевыборы, на которых отберут власть. А вслед скажут, что худшего президента Украина еще не знала.

Вы говорите, причем тут Милованов? А притом, что все начиналось с него. С того, что две с половиной сотни депутатов отдали в руки "соросят". Не просто пустили козла в огород – и добровольно собрали всю капусту и отнесли в сарай.

Скажете, что это слишком мрачный сценарий? А я спрошу в ответ – какие ВАШИ аргументы? Давайте обсуждать. Пишите свой прогноз в комментариях.