ДТЭК был готов на "добровольный раздел монополиста" еще в 2015 году, - СМИ

Бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская призвала принять изменения в Закон "О защите экономической конкуренции" в части включения в него нормы о "добровольном разделе монополиста". Об этом говорится в колонке экс-чиновницы для "Бизнес.Цензора", сообщают "Наші гроші".

Механизм добровольного разделения субъекта хозяйствования, занимающим монопольное положение на рынке, - не предусмотрен украинским законодательством. Возможно только принудительное разделение. Решение о нем принимает Антимонопольный комитет после того, как:

докажет монополизм предприятия;

докажет злоупотребление со стороны монополиста;

решится на разделение монополиста.

Вместе с принудительным разделением на монополиста накладывают большую сумму штрафа. Тогда как "добровольный раздел" - это разделение, решение о котором принимает сам монополист, в результате чего обходит этап получения штрафа от регулятора.

В Украине добровольный раздел "так просто" не начнет работать, убеждена Загребельская, и приводит пример:

"Когда Европейская комиссия впервые применила такой инструмент правовой защиты в отношении энергетической компании E.ON Electricity, этому предшествовали несколько расследований и миллионных штрафов. То есть ответчик четко понимал, что ведомство настроено серьезно, и вряд ли он сможет избежать наказания. Более того, настойчивость, последовательность и профессионализм работников ведомства свидетельствовали о том, что наказание будет суровым, а справедливые суды оставляли надежду на "похороны" результатов расследования", - пишет Загребельская.

Что касается украинских реалий, то Антимонопольный комитет мог показать свою последовательность и решительность в 2015-2016 годах, когда речь шла об исследовании рыночного положения энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова:

"Тогда Антимонопольный комитет Украины очень однозначно дал понять группе ДТЭК, что она не просто имеет признаки монопольного положения, но и может им злоупотреблять. За решение о возбуждении в отношении кампании дела по признакам злоупотребления монопольным положением проголосовали все девять членов АМКУ. Это продемонстрировало единство позиции членов АМКУ относительно группы ДТЭК и серьезность намерений", - напомнила бывшая государственная уполномоченная.

Также Загребельская напомнила, что сам ДТЭК был готов пойти на продажу своих собственных активов.

Скриншот: "Наші гроші"

28 декабря 2018 АМКУ закрыл свое дело, возбужденное в 2015 году по признакам нарушения ОАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

За закрытие дела проголосовали пятеро из шести присутствующих на заседании государственных уполномоченных: Юрий Терентьев (однокурсник заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова), зампредседателя АМКУ Мария Нижник (кума Алексея Филатова с юрфирмы "Экво"), Нина Сидоренко (однокурсница Филатова и Терентьева) , а также Анна Артеменко и Валерий Полюхович. Единственная из присутствующих "против" проголосовала Светлана Панаиотиди.

Ранее издание публиковало копии первого проекта решения АМКУ относительно рынка электроэнергетики в 2013-2015 годах. В нем предлагалось определить "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК субъектами хозяйствования, которые занимали монопольное (доминирующее) положение в указанный период.

Аргументами были значительные доли этих компаний, которые вместе занимали более 70% рынка электроэнергии. Согласно официальной Методике определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, для признания коллективной монополии достаточно, чтобы три субъекта контролировали более 50% рынка.

Сам председатель АМКУ Юрий Терентьев в недавнем интервью "Делу" заявил, что в 2016 году Комитет констатировал наличие структурных признаков монополии на рынке генерации электроэнергии в "Энергоатоме" и ДТЭК, "но для признания их монополистами этого недостаточно".

Как сообщали Українські Новини, председатель АМКУ заявил, что ДТЭК не является монополистом на рынке.

Ранее от САП потребовали возбудить дело против Загребельской и других членов АМКУ из-за коррупции в дорожном строительстве.

Тем временем цена продажи электроэнергии ТЭС компании ДТЭК снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019.