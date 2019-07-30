Forward Bank в первом полугодии заработал 31 млн гривен прибыли

По итогам работы в первом полугодии 2019 года Forward Bank объявил о прибыльной деятельности и о выполнении действующих экономических нормативов, передает Minfin.

По итогам второго квартала текущего года Forward Bank получил прибыль в размере 22 млн грн, что в 2,5 раза превышает показатели первого квартала 2019 года. Всего за первое полугодие Forward Bank получил 31 млн грн прибыли.

"Прибыль была получена благодаря высоким темпам интенсивного и экстенсивного развития банка в I полугодии, а именно наращиванию объемов продаж потребительских кредитов и кредитных карт, увеличению количества точек продаж, расширению перечня партнеров банка в сфере e-commerce, развитию дистанционных каналов привлечения и обслуживания клиентов, развития функционала интернет-банка Forward online и его приложения для смартфонов", — рассказал о развитии бизнеса банка его Председатель Правления Андрей Киселев.

По состоянию на 01.07.2019 г. регулятивный капитал Forward Bank составляет 277,89 млн грн, а уставный капитал, в том числе зарегистрированный и незарегистрированный, 1 152,94 млн грн. Портфель средств физических лиц, размещенных в Forward Bank, составляет 1 465,77 млн грн. Объем кредитного портфеля — свыше 1 775,47 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Forward Bank, финансовое учреждение со значительным превышением выполняет все ключевые экономические нормативы, установленные Национальным банком Украины. По состоянию на 24 июля текущего года норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) составляет 16,22% (нормативное значение — не менее 10%); коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составляет 161,6% (нормативное значение — не менее 20%).

"Чем выше данные показатели, тем более устойчивым является банк. Например, показатель мгновенной ликвидности свидетельствует о способности банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов — денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах", — прокомментировали значение экономических показателей в пресс-службе Forward Bank.

Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составляет 87,53% (нормативное значение — не менее 60%), а коэффициент текущей ликвидности (H5) — 74,17% (нормативное значение — не менее 40%).

Forward Bank специализируется на кредитовании и предоставлении современных финансовых сервисов для физлиц. Согласно классификации Национального банка Украины входит в группу банков с иностранным капиталом, является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.