Объемы распределения газа в Винницкой области в 2019 году уменьшились на 18%

За шесть месяцев текущего года объемы распределения природного газа АО "Винницагаз" составили более 351 млн м куб. По сравнению с соответствующим периодом 2018 объемы потребления энергоресурса в Винницкой области уменьшились на 18%.

65,7% поставленного газа в регионе приходится на население. В 2019 году бытовым потребителям АО "Винницагаз" распределены почти 230,6 млн м куб. голубого топлива. Предприятия ТКЭ использовали 66,8 млн м куб. газа (19%), промышленные потребители – 44,5 млн м куб. (12,7%), бюджетные учреждения и организации – 8,8 м куб. (2,5%), религиозные организации – 0,28 млн м куб. (менее 1%). Отрицательная динамика в потреблении природного газа наблюдается по всем категориям потребителей.



Так, потребление газа населением уменьшилось на 22,4%. Промышленные потребители сократили потребление на 22,7%, на 16% - религиозные организации, на 10% - потребители бюджетной сферы, более чем на 9% - теплоснабжающие компании. "Уменьшение объемов распределения природного газа связано с его подорожанием, а также с погодными факторами. Соответственно уменьшается и тарифная выручка предприятия, за счет которой обеспечиваются операционные и инвестиционные потребности компании", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.



Компания АО "Винницагаз" приветствует шаги НКРЕКП по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа. Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы.



Из стоимости одного кубометра газа "Винницагаз" за предоставление услуги по распределению энергоресурса получает лишь около 10%. Эти средства направляются на содержание газораспределительных сетей региона, установку и ремонт индивидуальных счетчиков, обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы и тому подобное. Компания обслуживает около 17,5 тыс. км газораспределительных сетей, почти 455 тыс. потребителей газа Винницкой области. Действующий тариф на распределение природного газа не покрывает операционных и инвестиционных затрат предприятия и требует безотлагательного пересмотра.

Справка. Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 миллионов гривен.