Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате "всех на всех"

Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об обмене пленными в формате "всех на всех" и установлении мира на Донбассе, информирует Центр информации УПЦ.

Для содействия этой инициативе, во время заседания Священного Синода 28 июля, была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

Участники Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех".

В Комиссию вошли: архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, епископ Барышевский Виктор викарий Киевской Митрополии, и протоиерей Владислав Диханов, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.