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29 июля 2019, понедельник, 11:45 421
Общество 2019-07-29T12:45:02+03:00
Українські Новини
Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате "всех на всех"

Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате "всех на всех"

Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об обмене пленными в формате "всех на всех" и установлении мира на Донбассе, информирует Центр информации УПЦ.

Для содействия этой инициативе, во время заседания Священного Синода 28 июля, была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

Участники Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех".

В Комиссию вошли: архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, епископ Барышевский Виктор викарий Киевской Митрополии, и протоиерей Владислав Диханов, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

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