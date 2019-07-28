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28 июля 2019, воскресенье, 16:27 416
Политика 2019-07-28T16:29:30+03:00
Українські Новини
В УПЦ прославили трех ректоров киевской духовной академии

В УПЦ прославили трех ректоров киевской духовной академии

Фото: Центр информации УПЦ
Фото: Центр информации УПЦ

Украинская Православная Церковь прославила трех ректоров Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ректоры КДАиС - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев - прославлены на литургии в Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси 28 июля.

"Решением Священного Синода Украинской Правсолавной Церкви епископ Сильвестр Малеванский, епископ Василий Бодашевский и протоиерей Александр Глаголев причислены к лику святых. Будем молиться, чтобы и по молитвам святого равноапостольного князя Владимира, память которого мы чтим сегодня, и по молитвам новых святых угодников Божиих Господь даровал нам все необходимое для земной жизни" - сказал в день прославления управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

После канонизации имена ректоров войдут в Собор святых Киевской духовной академии.

Собор святых Киевской духовной академии был установлен в 2016 году по инициативе ректора КДАиС, митрополита Бориспольского и Броварского Антония в преддверии празднования 400-летия Киевской духовной академии. В него включены все выпускники и преподаватели Киевских духовных школ, канонизированные Поместными Церквами.

Епископ Сильвестр (Малеванский) родился в 1828 г. в семье священника на Волыни. Окончил Волынскую духовную семинарию (1847) и Киевскую духовную академию (1857). С 1862-го по 1881 г. был инспектором, с 1883-го по 1898 г. - ректором КДА и настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря. В 1885 году стал епископом Каневским, викарием Киевской епархии. Автор пятитомника "Опыт православного догматического богословия". Скончался 12 ноября 1908 г.

Архиепископ Василий (Богдашевский) родился в семье священника в 1861 году на Волыни. Окончил Волынскую духовную семинарию (1882) и Киевскую духовную академию (1886). В 1910 г. становится священником, в 1913-м - принимает постриг, в 1914 г. - рукоположен во епископа Каневского, викария Киевской епархии. В том же году назначен ректором КДА и настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря. 4 апреля 1923 г. был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму, затем - в ссылку в с. Ижма Зырянского края. По возвращении на Родину в 1924-м стал епископом Прилуцким, позже возведён в сан архиепископа и вновь назначен викарием Киевской епархии, архиепископом Каневским. Известен как исследователь книг Нового Завета. Скончался 26 февраля 1933 г. в Киеве. Могила находится на Лукьяновском кладбище.

Протоиерей Александр Глаголев родился в семье священника в 1872 году в Тульской губернии. Учился в КДА в 1894–98 гг. С 1899 г. начал в ней преподавать. Исполнял обязанности ректора КДА после ареста владыки Василия (Богдашевского), был настоятелем храма Николы Доброго на Подоле (до закрытия в 1934 г.), одним из лучших в Киеве знатоков Ветхого Завета, владел 18-ю древними и новыми языками. Защитил диссертацию на тему "Ветхозаветное Библейское учение об Ангелах", автор комментариев к "Толковой Библии" на ряд книг Ветхого и Нового Завета. В 1913 выступил экспертом в "деле Бейлиса". В том же году венчал Михаила Булгакова, писатель запечатлел его в образе отца Александра из "Белой гвардии". Был дважды арестован. Первый арест (в 1931 г.) продлился пять месяцев, во второй раз священника забрали в тюрьму 20 октября 1937 г. Скончался от пыток следователей НКВД спустя 36 дней - 25 ноября 1937 года.

 
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