подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 15:52 335
Политика 2019-07-28T15:54:06+03:00
Українські Новини
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы

Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы

Стенды с фотографиями перед Радой. Фото: Центр информации УПЦ
Стенды с фотографиями перед Радой. Фото: Центр информации УПЦ

Перед Верховной Радой Украины верующие установили стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, у которых отобрали храмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Вести", стенды установили 27 июля прихожане захваченных и незаконно переведенных в новую Церковь храмов, прибывшие из разных областей Украины на Всеукраинский крестный ход ко Дню Крещения Руси.

На фотографиях изображены общины из Волынской, Тернопольской и других областей, которые лишились своих храмов и сегодня вынуждены молиться в обычных домах, приспособленных помещениях или под открытым небом.

"Им сказали, что их больше нет, а они есть", - гласит надпись на центральном стенде под Верховной Радой.

Стенды с фотографиями перед Радой. Фото: Центр информации УПЦ Стенды с фотографиями перед Радой. Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.

 
Архив
Новости
В УПЦ прославили трех ректоров киевской духовной академии 16:27
Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского 16:07
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы 15:52
В Харькове облили краской памятник УПА 15:36
В США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь 15:12
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:01
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok