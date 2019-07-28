Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы

Перед Верховной Радой Украины верующие установили стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, у которых отобрали храмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Вести", стенды установили 27 июля прихожане захваченных и незаконно переведенных в новую Церковь храмов, прибывшие из разных областей Украины на Всеукраинский крестный ход ко Дню Крещения Руси.

На фотографиях изображены общины из Волынской, Тернопольской и других областей, которые лишились своих храмов и сегодня вынуждены молиться в обычных домах, приспособленных помещениях или под открытым небом.

"Им сказали, что их больше нет, а они есть", - гласит надпись на центральном стенде под Верховной Радой.

Стенды с фотографиями перед Радой. Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.