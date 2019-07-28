подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 14:48 177
Политика 2019-07-28T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Боснии суд взял под стражу брата владельца "АрселорМиттал"

В Боснии суд взял под стражу брата владельца "АрселорМиттал"

В Боснии суд вынес постановление о взятии под стражу сроком на месяц индийского предпринимателя Прамода Миттала, младшего брата владельца "АрселорМиттал" миллиардера Лакшми Миттала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Oslobodenje.

Прамода Миттала, председателя наблюдательного совета компании GIKIL, боснийские правоохранители ранее задержали по подозрению в организации и совершении преступления со злоупотребления властью и служебными полномочиями.

Кроме Прамод Миттал, суд заключил под стражу члена правления компании GIKIL Раджиба Даша и генерального директора Парамеша Батачария. Подозревают, что они втроем привели к нанесению коксохимическому предприятию в боснийском городе Лукаваце финансовых потерь почти на 11 млн евро (21 млн марок).

Прокуратура утверждает, что подозреваемые злоупотребляли служебным положением и властью с 2003 года. В докладе, который представила прокуратура Кантона Тузлы, указывается, что под подозрением в совершении преступления находятся также и другие руководители GIKIL.

GIKIL - это совместное предприятие между правительственным коксохимическим комбинатом в Лукаваце и компанией Global Steel Holdings Ltd (GSHL), мажоритарным владельцем которой донедавнаи был Прамод Миттал. В прошлом году GSHL потерпела крах и была начата ликвидация компании, однако несмотря на это руководство продолжало руководить GIKIL.

Прокуратура утверждает, что миллионные убытки были нанесены путем уплаты необоснованно завышенного вознаграждения для иностранных, преимущественно индийских директоров и экспертов, а также для членов их семей.

По информации издания Klix.ba, Прамод Миттал госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сейчас он в больнице в Тузле под арестом. Как утверждает издание, магнат Лакшми Миттал планирует приехать в Боснию и Герцеговину, чтобы вытащить брата из-под стражи.

Напомним, Служба безопасности Украины возбудила дело против "АрселорМиттал Кривой Рог" за нарушение норм экологической безопасности.

И.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что СБУ обвиняет менеджмент предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году крупнейший металлургический комбинат Украины останавливал работу из-за забастовки работников.

Больше новостей о: АрселорМиттал Кривой Рог Прамод Миттал Лакшми Миттал

Архив
Новости
В Харькове облили краской памятник УПА 15:36
В США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь 15:12
В Боснии суд взял под стражу брата владельца "АрселорМиттал" 14:48
Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу 14:24
Адвокат Солодко назвал обыски в Окружном суде "дешевым пиаром", далеким от уголовного процесса 14:08
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:00
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok