подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 14:18 77
Политика 2019-07-28T16:15:02+03:00
Українські Новини
Максим Кухар: надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ

Максим Кухар: надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ

Максим Кухар. Фото: facebook/Maxim Kukhar
Максим Кухар. Фото: facebook/Maxim Kukhar

Журналист Максим Кухар считает, что Украине надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ.

Срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ

Должно прозвучать заявление Украины, что ВСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ. Которое будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации прихвостней режима Путина.

К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать из обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти.

Так же надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ. Как минимум — никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции — надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций.
Архив
Новости
В УПЦ прославили трех ректоров киевской духовной академии 16:27
Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского 16:07
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы 15:52
В Харькове облили краской памятник УПА 15:36
В США генпрокурор распорядился возобновить смертную казнь 15:12
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:01
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok