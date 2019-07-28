Максим Кухар: надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ

Журналист Максим Кухар считает, что Украине надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ.

Срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ

Должно прозвучать заявление Украины, что ВСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ. Которое будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации прихвостней режима Путина.

К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать из обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти.

Так же надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ. Как минимум — никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции — надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций.