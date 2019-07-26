"Интер" масштабно отметит День Крещения Руси в своем эфире

День Крещения Руси – один из самых важных праздников Украинской православной церкви. 1031 год назад князь Владимир принял христианство и крестил Русь. Это эпохальное событие предопределило историю нашего народа, оказало важное влияние на духовное, культурное и общественное развитие всех славянских народов. 27 и 28 июля в Киеве проходят масштабные торжества, посвященные Дню Крещения Руси: Молебен на Владимирской горке, Всеукраинский Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых и торжественная Божественная литургия в Киево-Печерской лавре. Ежегодно в праздничных мероприятиях принимают участие сотни тысяч верующих, которые специально приезжают в столицу из разных регионов. А благодаря прямой трансляции этих событий на телеканале "Интер" к общей молитве могут присоединиться миллионы телезрителей. Также 27 июля на телеканале выйдет эксклюзивное интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и документальный проект собственного производства "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия", сообщает пресс-служба "Интера".

27 июля в 11:00 на "Интере" выйдет документальный проект собственного производства – "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия". О том, что в ХХ веке пережила древняя обитель вместе со своим народом.

Сразу после документального проекта, в 12:15, телеканал "Интер" покажет эксклюзивное интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

"Крещение Руси – это огромное событие, которое для нас имеет очень большое значение. В этот день многие люди пришли ко Христу. Это великая радость, великий праздник: человек нашел истину, пришел ко Христу и принял крещение. Он стал сыном Божьим и сыном вечного спасения. Поэтому мы так чтим и празднуем этот день. Каждый год мы совершаем Крестный ход с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, и приходит очень много людей. Это говорит о том, что люди жаждут духовного общения. У души человеческой есть запрос: узнать о Боге, узнать о том, для чего человек создан, узнать свое предназначение. Поэтому люди собираются на Крестный ход, они общаются друг с другом, а при общении человек духовно обогащается" ,– говорит Предстоятель Украинской православной церкви.

27 июля в 12:45 телеканал "Интер" покажет прямую трансляцию торжественного Молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинский Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых.

Во время Молебна на Владимирской горке и Всеукраинского Крестного хода сотни тысяч верующих Украинской православной церкви помолятся о Божьей милости для нашего народа. Приобщатся к общей молитве и телезрители канала "Интер". Для освещения этих событий телеканал "Интер" задействовал беспрецедентные для украинского телевидения технические ресурсы: 53 камеры, 6 передвижных телестанций, 5 спутниковых станций, в том числе съемка будет вестись с двух квадрокоптеров.

А 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, в 9:00 "Интер" покажет трансляцию торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей поместных православных церквей.

Молебен на Владимирской горке. Фото: пресс-служба "Интера"