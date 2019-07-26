Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

В августе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, расположенного вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.\r\n– Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять помощь самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. В августе бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Марьинский, Славянский районы и сателлиты Торецка. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (14 августа), Авдеевке (20-23 августа), Новгородском (27-30 августа) и Передельском (28 августа), – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.\r\nС начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.\r\nПодробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.\r\nГРАФИК ВЫДАЧИ ПОМОЩИ В АВГУСТЕ:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата приезда\r\n\r\n\r\nГород, район (Донецкая область)\r\n\r\n\r\nСателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n06.08.2019\r\n\r\n\r\nВолновахский р-н\r\n\r\n\r\nГнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n07.08.2019\r\n\r\n\r\nВолновахский р-н\r\n\r\n\r\nБугас, Лесное, Польное, Южно-Донбасская Ольгинского совета\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n09.08.2019\r\n\r\n\r\nЯсиноватский р-н\r\n\r\n\r\nАлександрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n13-14.08.2019\r\n\r\n\r\nТорецк\r\n\r\n\r\nПивничное, Дружба, Шумы\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n15.08.2019\r\n\r\n\r\nТорецк\r\n\r\n\r\nЩербиновка, Петровка\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n16.08.2019\r\n\r\n\r\nЖелезное, Южное\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n20.08.2019\r\n\r\n\r\nЯсиноватский р-н\r\n\r\n\r\nНетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное, Первомайское\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n22.08.2019\r\n\r\n\r\nВолновахский р-н\r\n\r\n\r\nЧермалык, Орловское, Федоровка\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n23.08.2019\r\n\r\n\r\nМарьинский р-н\r\n\r\n\r\nМарьинка\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n28.08.2019\r\n\r\n\r\nВолновахский р-н\r\n\r\n\r\nГранитное\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n30.08.2019\r\n\r\n\r\nСлавянский р-н\r\n\r\n\r\nСвятогорск\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nИсточник: https:\/\/fund.fdu.org.ua\/news\/18275