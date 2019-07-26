Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

В августе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, расположенного вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

– Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять помощь самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. В августе бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Марьинский, Славянский районы и сателлиты Торецка. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (14 августа), Авдеевке (20-23 августа), Новгородском (27-30 августа) и Передельском (28 августа), – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПОМОЩИ В АВГУСТЕ:

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача 06.08.2019 Волновахский р-н Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко 07.08.2019 Волновахский р-н Бугас, Лесное, Польное, Южно-Донбасская Ольгинского совета 09.08.2019 Ясиноватский р-н Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка 13-14.08.2019 Торецк Пивничное, Дружба, Шумы 15.08.2019 Торецк Щербиновка, Петровка 16.08.2019 Железное, Южное 20.08.2019 Ясиноватский р-н Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное, Первомайское 22.08.2019 Волновахский р-н Чермалык, Орловское, Федоровка 23.08.2019 Марьинский р-н Марьинка 28.08.2019 Волновахский р-н Гранитное 30.08.2019 Славянский р-н Святогорск

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18275