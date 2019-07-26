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26 июля 2019, пятница, 11:44 341
Общество 2019-07-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

В августе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, расположенного вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

– Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять помощь самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. В августе бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Марьинский, Славянский районы и сателлиты Торецка. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (14 августа), Авдеевке (20-23 августа), Новгородском (27-30 августа) и Передельском (28 августа), – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПОМОЩИ В АВГУСТЕ:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

  
 

06.08.2019

Волновахский р-н

Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко

  

07.08.2019

Волновахский р-н

Бугас, Лесное, Польное, Южно-Донбасская Ольгинского совета

  

09.08.2019

Ясиноватский р-н

Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка

  

13-14.08.2019

Торецк

Пивничное, Дружба, Шумы

  

15.08.2019

Торецк

Щербиновка, Петровка

  

16.08.2019

Железное, Южное

  

20.08.2019

Ясиноватский р-н

Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное, Первомайское

  

22.08.2019

Волновахский р-н

Чермалык, Орловское, Федоровка

  

23.08.2019

Марьинский р-н

Марьинка

  

28.08.2019

Волновахский р-н

Гранитное

  

30.08.2019

Славянский р-н

Святогорск

  

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18275
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