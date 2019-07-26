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26 июля 2019, пятница, 09:12 845
Политика 2019-07-26T12:15:04+03:00
Українські Новини
Харьковских экоинспекторов не пускают на государственные лесопредприятия

Харьковских экоинспекторов не пускают на государственные лесопредприятия

Фото: kharkivoda.gov.uа
Фото: kharkivoda.gov.uа

После совещания по вопросам борьбы с незаконной вырубкой лесов, которую 17 июля провел в Украинском НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации Президент Украины Владимир Зеленский, в Харьковской области решили создать новые лесные насаждения на площади около 3 тыс. га.

На совещании в Харьковской областной государственной администрации 24 июля начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок рассказал руководству региона об основных нарушениях лесного законодательства, выявленных инспекцией в деятельности специализированных лесохозяйственных предприятий. Так, по словам Евгения Оберемка, ГП "Красноградское лесное хозяйство" и ГП "Балаклейское лесное хозяйство" не позволили инспекторам выполнить свою работу и провести плановые проверки. Таким образом, за июнь две из трех запланированных проверок были сорваны.

"Сохранение и восстановление лесов в Харьковской области невозможно в ситуации, когда государственных инспекторов не допускают на государственные же предприятия. Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время", - отмечает Евгений Оберемок.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя облгосадминистрации Марк Беккер отметил, что такие действия руководителей государственных предприятий лесных хозяйств расцениваются в ХОГА как злоупотребление. А вопрос восстановления лесов находится на личном контроле председателя облгосадминистрации Юлии Светличной. Всего, по данным ХОГА, лесистость региона составляет почти 12% (это 15 место по Украине), хотя средний по Украине уровень - 16%.

Также в совещании приняли участие заместитель начальника ГО БКОП Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Александр Максютин и начальник Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Роман Розумяк, которые отметили ответственности за нарушение лесного законодательства. А заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что сейчас по этим вопросам возбуждено 103 уголовных производства, 2 из которых уже направлены в суд.

Фото: kharkivoda.gov.uаФото: kharkivoda.gov.uа

Согласно Указу Президента Украины от 09.07.2019 № 511/2019 "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" и вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов" (№ 2708-VIII от 25.04.2019) предусмотрено усиление областными государственными администрациями контроля за использованием и охраной лесов, в том числе о принятии соответствующих законодательству мер противодействия незаконным вырубкам.
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