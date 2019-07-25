Украине необходимо Министерство по делам национальностей, - новоизбранный депутат ВРУ Чорный

В Киеве общественное объединение "За взаимопонимание и прогресс" при поддержке Совета национальных общин Украины и ее председателя Ашота Аванесян, провели конференцию "Состояние соблюдения прав человека представителей разных национальностей Украины" с участием народного депутата Украины еще действующего 8-го созыва Олега Великина, народного депутата Украины нового 9-го созыва Виктора Чорного, народного депутата Украины 4-х предыдущих созывов, президента "Румынского сообщества Украины" Ивана Попеску.

Также в мероприятии приняли участие Весела Залогина - член правления ОО "Совет национальных общин Украины" (болгарская диаспора), Мехрибан Салманова - председатель Сумской областной региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины, Петр Григориченко председатель Конгресса ромов Украины, Михаил Медведь и Иван Устич - представители ОО "Закарпатский край", Наталья Варич-Ан - вице-президент ассоциации корейцев Украины, Олег Александров - представитель Международной ассоциации коренных народов Украины, Салах Закут - председатель правления ОО "Арабский дом", Авида Мерабишвили - представитель грузинской диаспоры, Дамир Мусаев - председатель организации крымскихтатар-переселенцев г. Киева, Роль Михаил - главный редактор информационно-аналитической газеты "Национальный диалог" Совета национальных общин Украины (венгерская диаспора), а также ученые, активисты, члены правозащитных и других национальных культурных организаций евреев и ингушей.

На мероприятии присутствовал секретарь посольства Государства Палестина.

Участники отметили отсутствие конкретных шагов со стороны нового Президента Украины и старой Верховной Рады Украины по доведению степени защиты прав человека и основных свобод, независимо от национальности, до европейского уровня. Ситуация далека от идеальной и вызывает много нареканий со стороны стран ЕС, ОБСЕ и Совета Европы. Во многом это вызвано тем, что власть делает недостаточно для развития культурных возможностей и обеспечения прав человека независимо от национальности и расы. Отдельно было отмечено, что ситуацию усугубила проблема сокращения возможностей использования языков разных национальностей, что идет вразрез с заявлениями Президента Украины Владимира Зеленского о недопущении разделения граждан Украины.

Новоизбранный народный депутат Виктор Чорный в выступлении отметил, что это происходит из-за того, что в государстве отсутствует уполномоченный государственный орган, непосредственно отвечающий за соблюдение прав представителей различных национальностей. Он предложил идею создания Министерства по делам национальностей Украины, ранее уже существовавшего в стране.

Народный депутат Украины еще действующего созыва Олег Великин поддержал указанное предложение и отметил важность того, чтобы бюджет Украины предусматривал финансирование данного органа.

Народный депутат Украины 4-х предыдущих созывов, Президент "Румынского сообщества Украины" Иван Попеску, а также присутствовавшие представители общественной организации "Совет национальных общин Украины", Конгресса азербайджанцев Украины, Конгресса ромов Украины, ОО "Закарпатский край", Ассоциации корейцев Украины, Международной ассоциации коренных народов Украины, ОО "Арабский дом", информационно-аналитической газеты "Национальный диалог", диаспор и другие предложили обратиться к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с предложением создать Министерство по делам национальностей, которое исключительно соответствовало бы проблемам представителей разных национальностей, их прав и свобод независимо от национальностей и расы, как это гарантировано Конституцией Украины.