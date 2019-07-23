Запорожский митрополит УПЦ призвал молиться о новоизбранной власти и пожелал политикам "быть достойными доверия"

Хотелось бы, чтобы те новые лица, которым народ Украины оказал доверие (во время внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля), были его достойны.

Об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Телеграм-канале, сообщает Центр информации Украинской православной церкви.

""Перемен, мы ждем перемен". Этими словами из бывшего когда-то популярным шлягера Виктора Цоя можно обозначить главный вывод парламентских выборов в Верховную Раду. Людям надоело слушать бесконечные обещания политиков накануне выборов, гласящих о том, "как будет хорошо", и в очередной раз убеждаться, что "получилось как всегда". Люди не поверили не только тем, кто ничего не делал, а занимался только самопиаром, но и тем, кто постоянно работал на своих участках. Прежняя власть настолько отвратила людей от любых политиков со стажем, что они перестали доверять им. Народ устал смотреть на давно знакомые "говорящие головы" и слушать их дутых обещаний, которым уже никто не верит", - отметил митрополит.

Владыка Лука рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов.

"Выборы Владимира Зеленского в качестве президента, отдание голосов за кандидатов в Верховную Раду за людей, которые нигде и никогда не "светились" в большой политике, говорят только об одном – люди хотят видеть при власти тех, кто может быть начнет думать за страну", - написал архиерей.

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, к чему обязывает новых политиков оказанное избирателями доверие. "С одной стороны, это накладывает огромную ответственность на тех, за кого проголосовал народ. С другой стороны, мы должны помнить, что "чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться". Этот выбор сделал каждый самостоятельно и проголосовав за того или иного кандидата, доверив ему свой голос – ты становишься его соработником", - отметил он.

Митрополит призвал верующих УПЦ молиться о представителях власти.

"На самом деле, благоденствие нашей Родины зависит, в первую очередь, от каждого из нас. От нашей гражданской ответственности, от личной совести и порядочности. Нравственное качество правящей элиты прямо пропорционально нравственному качеству каждого члена нашего общества. Разлагаться и загнивать общество начинает тогда, когда оно теряет "соль" праведной жизни. Для того, чтобы Бог дал нашей земле мудрых и благочестивых правителей, необходимо каждому из нас возрастать в мудрости и благочестии. Я призываю всю нашу паству молиться о людях, пришедших к власти, чтобы Бог помогал им и даровал благодать Духа Святого для служения на благо народа и во славу Божию", - написал владыка.

Митрополит Лука также обратился к президенту Украины.

"Также хотел бы обратиться лично к президенту нашей страны. Владимир Александрович, Вам Бог дал шанс войти в историю нашей страны как человеку, который может оставить после себя добрую память в сердцах и душах наших людей, как правителю, который наконец-то принесет нам долгожданный мир и надежду на лучшее будущее. Не упустите эту возможность! Руководствуйтесь Законом и пусть Вам в этом помогает Бог!", - пожелал митрополит УПЦ.