Дело Фирташа в США могли закрыть за показания на Трампа, - The Hill

Прокурор в США мог предлагать украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа, а также предоставит следствию другую информацию. Такое мнение высказал журналист-расследователь Джон Соломон, говорится в его колонке в издании The Hill.

По данным автора, первый заместитель Роберта Мюллера – прокурор Эндрю Вайсманн – сделал тайное предложение Фирташу в начале июня 2017 года.

"Вайсманн тайно обратился к американским адвокатам украинского олигарха Дмитрия Фирташа с заманчивым предложением: Дайте нам немного грязи на Дональда Трампа по российскому делу, и команда Мюллера сможет снять с олигарха все уголовные обвинения, предъявленные ему в 2014 году", - написал Соломон.

По его словам, в то время росло давление на Министерство юстиции и ФБР с требованием найти "убойные" улики в отношении Трампа по российскому делу.

"Так называемое "досье Стила", на котором ранее основывался ордер на расследование, оказалось нагромождением неподтвержденных данных. Агент ФБР Пит Стржок за несколько дней до того, как Вайсманн вышел со своим предложением, заключил, что в досье нет ничего особенного. Аналогичным образом рушились основные доказательства, которые Министерство юстиции использовало для обвинения Фирташа в коррупции в 2014 году. Согласно судебным протоколам, с которыми я ознакомился, два ключевых свидетеля находились в процессе отказа от показаний, и документ, который ФБР предоставило в качестве доказательства дачи взятки компанией Фирташа, оказался неким слайдом PowerPoint презентации американского консультанта", - пишет автор.

"Министерство юстиции столкнулось с потенциальным конфузом в двух громких делах, когда 4 июня 2017 года Вайсманн неожиданно появился со своим предложением, удивившим даже американскую команду адвокатов Фирташа", - добавил расследователь.

Автор материла также приводит цитаты меморандума адвокатов украинского бизнесмена, в котором говорится об их контактах с Вайсманном.

"Прокурор утверждал, что команда Мюллера могла "разрешить дело Фирташа" в Чикаго, и ни Министерство юстиции, ни прокуратура Чикаго "не могли вмешиваться или препятствовать решению вопроса", включая снятие всех обвинений. "Полное прекращение разбирательства… было несомненно на столе", - цитирует автор записку.

Автор материала обращает внимание, что прокуроры США в сделках о признании вины, как правило, просят обвиняемого в письменном виде дать предложения о том, что он может предоставить в своих показаниях, и очерчивают темы, которые могут обвинение заинтересовать.

Но Вайсманн, согласно запискам адвокатов, 7 июля 2017 года пошел намного дальше. На встрече с американскими юристами Фирташа и агентами ФБР он погрузился в изложение догадок и теорий из расследования деятельности Трампа, его бывшего руководителя предвыборной кампании Пола Манафорта, и России по вмешательству в американские дела, а также относительно зятя Трампа Джареда Кушнера.

"Со слов юристов, с которыми я консультировался, частные мнения Вайсмана и его высказанные предположения выходят за рамки того, что обычно делают прокуроры на подобных переговорах, так как эти мнения и предположения могут повлиять на показания свидетеля", - пишет автор.

По словам журналиста, Дмитрий Фирташ отказался от сделки, но теперь, когда украинский олигарх усиливает свою борьбу против экстрадиции, защита предоставила австрийскому суду предложение о сделке Вайсмана, как доказательство того, что обвинения Министерства юстиции несостоятельны из-за содержащихся в них фиктивных доказательств и политических мотивов.

Адвокаты настаивают, что прокурор соблазнял "возможным прекращением отдельного уголовного разбирательства в отношении заявителя, если бы он был готов предоставить взамен достаточно компрометирующие свидетельства по широкому кругу политических тем, включая самого президента США, а также президента России Владимира Путина".

"В этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающие якобы факт взятки со стороны Фирташа, и которых цитирует Министерство юстиции в своём требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания", - пишет автор.

По его мнению, предложение Вайсманна о сделке украинскому олигарху летом 2017 года приобретает новое значение в Вашингтоне, где Мюллер будет давать показания, и в Австрии, где борьба за экстрадицию Фирташа приняла новый оборот.

"Два года спустя эта инициатива Вайсмана может иметь далеко идущие последствия для Министерства юстиции США (здесь и за рубежом)", - пишет автор.