"Интер" покажет спецпроекты ко Дню Крещения Руси

Ежегодно 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, православные верующие празднуют День Крещения Руси. Телеканал "Интер" традиционно отметит этот праздник вместе со своими зрителями. 27 и 28 июля на телеканале – трансляция торжеств и спецпроекты, посвященные этому важному историческому событию. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

"День Крещения Руси – это праздник, который еще называют днем рождения нашего народа. Потому что именно с этой датой, с этим событием связана вся наша история, – говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Этот день, по сути, объясняет нам, почему мы такие. Потому что это был выбор веры, выбор цивилизации, выбор мировоззрения, выбор системы ценностей. И вне зависимости от степени воцерковленности современных людей, мы все, так или иначе, живем в христианской цивилизации. И даже возможность выбора той или иной формы поведения – это все является проекцией христианских ценностей. Потому что христианство предоставляет человеку полную свободу: он выбирает, как себя вести, в том числе – праведно жить или грешить. В последние годы все больше и больше людей участвует в мероприятиях, посвященных Дню Крещения Руси. В прошлом году, по подсчетам организаторов, в Крестном ходе с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру приняло участие 250 тысяч человек. Это праздник единства, праздник общей молитвы за то, чтобы в стране был мир. "Интер" традиционно показывает все главные события, поэтому мы показываем и тожества, посвященные Дню Крещения Руси".

27 июля в 11:00 "Интер" покажет документальный проект собственного производства – "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия". Древняя обитель много пережила в ХХ веке: и опустошение, и оккупацию, и гонения на церковь, и музей атеизма, обустроенный на ее территории, и взрыв Успенского собора, и изгнание монахов из лавры. В 1988 году, когда было разрешено празднование Крещения Руси на официальном уровне, после долгих лет запустения власть разрешила открыть Киево-Печерскую лавру и возобновить монашеское служение. С тех пор за 30 лет лавра превратилась в настоящую жемчужину – прекрасный монастырь, богатый своей историей и традициями. Это незыблемая древнерусская святыня, которая пережила вместе со своим народом все события, выпавшие на его долю.

В 12:15 в эфир выйдет интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. C Предстоятелем Украинской православной церкви мы поговорили об историческом выборе князя Владимира, крестившего Русь, о современном состоянии Церкви, о гонениях, которые переживает она сегодня, о сложности предстоятельского служения.

Интервью с Онуфрием. Фото: пресс-служба "Интер"

В 12:45 смотрите на "Интере" прямую трансляцию торжественного Молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинского Крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых. Верующие Украинской православной церкви помолятся о Божьей милости для нашего народа. Сопричастными этой молитве смогут быть не только те, кто придет на Владимирскую горку, но и многомилионная аудитория телеканала.

Молебен. Фото: пресс-служба "Интер"

Крестный ход в 2018 году. Фото: пресс-служба "Интер"

А 28 июля в 9:00 на "Интере" – трансляция торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей поместных православных церквей.

Божественная литургия. Фото: пресс-служба "Интер"

Трансляцию торжеств ко Дню Крещения Руси также можно будет посмотреть в Интернете – на официальных ресурсах телеканала "Интер".