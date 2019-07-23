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23 июля 2019, вторник, 12:42 227 Мнение
Выборы 2019-07-23T12:51:05+03:00
Українські Новини
Глеб Простаков: Ринат Ахметов - главный проигравший на этих выборах

Глеб Простаков: Ринат Ахметов - главный проигравший на этих выборах

Глеб Простаков. Фото: МедиаНяня
Глеб Простаков. Фото: МедиаНяня

Журналист Глеб Простаков считает, что все политики, которые сделали ставку на бизнесмена Рината Ахметова, проиграли. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

Ахметов, который потеряет все

Донецкий олигарх – главный проигравший на этих выборах. Человек, который думал, что поймал удачу за хвост, когда смог встроиться в новую постмайданную систему, предав свой родной город, избирателей своих политических проектов, среди которых множество работников его промышленных предприятий, сейчас на всех парах мчится в забытие.

Оппозиционный блок провалился на выборах, провалились и кандидаты-мажоритарщики, на которых работал весь административный и медийный ресурс в таких городах как Запорожье и Мариуполь. Единственное исключение - директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, по-настоящему достойный человек, затесавшийся в когорту откровенных циников и негодяев. Но выиграл он не благодаря, а вопреки репутации собственной партии. Провалился Ляшко, который выбрал Ахметова в качестве нового папика. Провалились мэры городов, изображавшие из себя людей "реальных дел". Провалились Мураев с Вилкулом, которые успели поссориться со всем – от бывших коллег по оппозиционному лагерю до Шария, с которых до того в десна целовались.

Бизнес Ахметова, который почти ничего не вкладывал в металлургические активы в последние годы и решил сосредоточиться на выгодных и малозатратных схемам в энергетике, теперь полностью во власти тех, кто принимает решения в Сулаге народа. А там не только милые наивные ребята, неожиданно разжившиеся неограниченной властью, но и старые хищники вроде Коломойского и Пинчука. И едва ли клуб украинских олигархов отличается лояльностью и неприятием каннибализма.

Заигрывать с Порошенко было хорошей игрой на короткой дистанции. Но только на ней. Давать президенту и его жене эфиры на ТК Украина, пилить на двоих ряд восточных регионов, голосовать в горсоветах за снос памятников, объявление России страной агрессором, лишать украинский язык статуса регионального даже там, где почти все городское население только на нем и говорит, и при этом убеждать кого-то в оппозиционности…? До избирателя мысль о предательстве доходит долго, но когда доходит, он не прощает.

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