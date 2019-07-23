подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 09:53 673 Пресс-релиз
Недвижимость 2019-07-23T12:00:03+03:00
Українські Новини
Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором

Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором

Стартовали работы по навесному фасаду самой дорогой новостройки столицы - Linden Luxury Rеsidences. Дом расположен на Липках, в самом престижном районе Киева, рядом с Крещатиком, Администрацией Президента и театром им. Франка. На сегодняшний день - это единственный современный дом в правительственном квартале. Об этом говорится в сообщении компании.

Фасад здания спроектирован в стиле модерн с отсылкой к романтическим традициям архитектуры Киева и Парижа.

В качестве облицовочного материала для основной части вентилируемого фасада используется мрамор.

Мраморизированный известняк Fossil Stone или Perlina непрерывно добывается в карьере с 1962 года.  Он расположен в одном из самых больших горных массивов известняка Европы - в Серре де Аире, Португалия. Данный материал долгое время используется архитекторами всего мира. Fossil Stone знаменит своим бежевым фоном, а также уникальной красотой тысяч окаменелостей.

В настоящее время этот камень используется во многих престижных архитектурных проектах, таких как отели в Лондоне или премиум-виллы в Шанхае.

Торжественное каменное убранство Linden Luxury Rеsidences имеет эксклюзивную роспись, нанесенную на некоторые части фасада. Этот геометрический узор образован пересечением окружностей с одинаковым радиусом. Окружности расположены так, что создают симметричный узор, в котором просматриваются круг и четырехконечная звезда.

В Linden гармонично сочетаются: сдержанная роскошь интерьеров, гармония архитектурных решений и высокий уровень комфорта, который нечасто встретишь в столице. Linden органично вписался в архитектурный стиль Липок, комплекс выглядит естественно в окружении исторических зданий правительственного квартала.
Архив
Новости
Кабмин назначил и. о. председателя ГФС Гутенко вместо Власова 12:45
Глеб Простаков: Ринат Ахметов - главный проигравший на этих выборах 12:42
Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в округе в Винницкой области 12:41
Бездымные табачные изделия менее опасны, чем сигареты – Американское сообщество по исследованию рака 12:37
Журналист "1+1" Швец от "Слуги народа" победил в 214-м округе в Киеве с 96% голосов 12:35
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok