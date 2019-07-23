Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором

Стартовали работы по навесному фасаду самой дорогой новостройки столицы - Linden Luxury Rеsidences. Дом расположен на Липках, в самом престижном районе Киева, рядом с Крещатиком, Администрацией Президента и театром им. Франка. На сегодняшний день - это единственный современный дом в правительственном квартале. Об этом говорится в сообщении компании.

Фасад здания спроектирован в стиле модерн с отсылкой к романтическим традициям архитектуры Киева и Парижа.

В качестве облицовочного материала для основной части вентилируемого фасада используется мрамор.

Мраморизированный известняк Fossil Stone или Perlina непрерывно добывается в карьере с 1962 года. Он расположен в одном из самых больших горных массивов известняка Европы - в Серре де Аире, Португалия. Данный материал долгое время используется архитекторами всего мира. Fossil Stone знаменит своим бежевым фоном, а также уникальной красотой тысяч окаменелостей.

В настоящее время этот камень используется во многих престижных архитектурных проектах, таких как отели в Лондоне или премиум-виллы в Шанхае.

Торжественное каменное убранство Linden Luxury Rеsidences имеет эксклюзивную роспись, нанесенную на некоторые части фасада. Этот геометрический узор образован пересечением окружностей с одинаковым радиусом. Окружности расположены так, что создают симметричный узор, в котором просматриваются круг и четырехконечная звезда.

В Linden гармонично сочетаются: сдержанная роскошь интерьеров, гармония архитектурных решений и высокий уровень комфорта, который нечасто встретишь в столице. Linden органично вписался в архитектурный стиль Липок, комплекс выглядит естественно в окружении исторических зданий правительственного квартала.