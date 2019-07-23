Андрей Федоров: узурпация власти и потеря свобод становится самым важным риском для Зеленского

Владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федоров считает, что узурпация власти и потеря демократических свобод становится самым важным риском для Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook.

1.С точки зрения маркетинга было бы очень странно, если бы выбор избирателей был другим. Если продукт не нравится - потребитель ищет ему альтернативу. И выбирает как правило самую известную (brand awareness), яркую (brand identity), эмоциональную (brand communication) марку, которая в идеале также должна являться выбором большинства (mainstream), что делает выбор безопасным "А что я? Я как все!". Массовый потребитель никогда не является экспертом! Поэтому он или принимает спонтанные эмоциональные решения или делегирует их другим людям, которые ему просто нравятся. Все это звучит крайне просто, но сделать очень сложно. Команда "Зе" совершила невероятный 6ти месячный прорыв, к которому шла больше 20 лет. С момента первого выступления Владимира, когда он начал учиться чувствовать публику и управлять ее эмоциями. Научился. Как маркетолог говорю "Браво!"

2.С точки зрения менеджмента это хорошо. Украина в затянувшемся кризисе. Политическом, экономическом и социальном. Примерно с конца девяностых, когда начались акции Украина без Кучмы, в 1998м году случился серьезный финансовый кризис. С тех пор мы пытаемся и не можем выбраться из этой дряни. Потому, что есть внутреннее противостояние. И мы тратим силы не на то, чтобы стать глобально конкурентоспособными, а на внутренние разборки и манёвры. + никто не хочет быть плохим полицейским, все хотят нравится избирателю. Когда я брал интервью у профессора Ицхака Адизема он с грустными и мудрыми глазами сказал, что "вы не сможете победить коррупцию и провести непопулярные реформы, в условиях текущей демократии и коллективной безответственности". Кто-то один должен взять это в свои руки и сделать грязную неприятную работу. Это случилось. И это хорошо. Как минимум есть супершанс. И работа точно неприятная. И у команды "Зе" нет права на ошибку. И не нужно ждать мгновенных улучшений. Обычно все инновации и изменения гарантированно приводят к ухудшению ситуации на первых порах. Нужно не питать иллюзий и быть к этому готовым. И будет не все идеально и будут ошибки. Но эту непопулярную работу нужно сделать сейчас и быстро и вопреки всему.

3.Узурпация власти и потеря демократических свобод становится самым важным риском в текущей ситуации. Да. Но я думаю, это вопрос в первую очередь к Владимиру. В том, что для него есть главная личная мотивация в походе во власть - власть, деньги или слава? Если деньги - плохо. Сейчас перед ним открыто окно возможностей заработать миллиарды долларов и всю жизнь провести в позоре, страхе, но и ультра роскоши. Не очень верю, точнее не хочу верить, что это то, что ему нужно. Власть? Непредсказуемо. Может сорвать башню. Особенно в случае успеха реформ. И тогда дальше непредсказуемые и плохие последствия. Но я рассчитываю, что для человека, который в своё время выбрал сцену, как дело жизни, именно возможность войти в историю, как Великий Лидер может быть классным личным мотивом. И это прекрасно. Я на это рассчитываю.

Ещё никогда в Раде не было столько депутатов с которыми я знаком лично, с которыми дружу или кого считаю адекватными людьми и профессионалами. В "Зе", в "Голос", в других силах. Я очень хочу, чтобы у них, у этой Рады и у нашей Страны получилось. Давно пора! А наша задача простая - во всем им помогать и участвовать, но жёстко не давать заплывать за буйки с самого первого дня.

Вперёд!