Эксклюзив "Утра с Интером": Что Стас Михайлов говорит об Олеге Виннике

Уже сегодня на "Интере" стартует международный музыкальный фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019". С 22 по 25 июля в 21:00 зрителей телеканала ждут встречи с любимыми артистами, музыкальные премьеры и творческие эксперименты. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Один из звездных гостей фестиваля – Стас Михайлов. В Юрмале популярный певец исполнит лучшие хиты и порадует поклонников новым дуэтом – с Лаймой Вайкуле. Перед выступлением артист поделился своими впечатлениями о "Рандеву" и эксклюзивно программе "Утро с Интером" рассказал, что думает об Олеге Виннике, с которым его часто сравнивают.

На фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" Стас Михайлов приезжает не в первый раз. Признается: здесь царит особая атмосфера: "Фестиваль – это, прежде всего, дружеское общение. Когда приезжают друзья, когда праздничная атмосфера в зале, люди приходят не с претензией посмотреть на артиста – "ну, что ты сегодня нам покажешь?", а послушать музыку и кайфонуть".

Стас Михайлов и Лайма Вайкуле. Фото: пресс-служба "Интер"

Стаса Михайлова часто сравнивают с известным украинским исполнителем Олегом Винником. Их называют главными сердцеедами на постсоветской эстраде. Что по этому поводу думает сам Михайлов? "Я никогда не сталкивался с Олегом Винником, но слышал о нем, –признается артист.– Я не даю оценок никому. Но мне кажется, таких харизматичных творческих людей можно называть в какой-то степени лидерами".

Стас Михайлов. Фото: пресс-служба "Интер"

Интервью Стаса Михайлова и другие интересные закулисные подробности фестиваля – в сюжете программы "Утро с Интером".

Также на фестивале "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" выступят Валерий Меладзе, НиноКатамадзе, Лолита, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, MONATIK, Настя Каменских (NK), Валерий Сюткин, Артур Пирожков, Алена Свиридова, Макс Барских, Maruv и многие другие. Не пропустите настоящий праздник музыки – с 22 по 25 июля в 21:00 только на телеканале "Интер"!