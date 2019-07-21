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21 июля 2019, воскресенье, 21:05 200
Выборы 2019-07-21T21:06:13+03:00
Українські Новини
Кандидат в депутаты Рады в Ровно опубликовал в соцсети фото бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии

Кандидат в депутаты Рады в Ровно опубликовал в соцсети фото бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии

Кандидат в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу N152 в Ровно от Радикальной партии Олега Ляшко Роман Стасюк опубликовал в социальной сети Facebook фотоснимок избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии. Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.

"Кандидат в народные депутаты по 152 избирательному округу (г. Ровно) Роман Стасюк опубликовал на странице в социальной сети Facebook фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры", - сказано в сообщении.

Начальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Руслан Жук сообщил, что данный факт занесен в журнал учета обращения граждан.

Сейчас полицейские опрашивают кандидата в народные депутаты.

Согласно ч. 1 ст. 7 закона "О выборах народных депутатов Украины", голосование на выборах депутатов является тайным.

Согласно Административному кодексу, агитация во время выборов влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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