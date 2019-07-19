Новости дня: Толкнул ли Зеленский Полторака? Садовой полез в коноплю, а НАБУ – к Порошенко

Весь Facebook сегодня спорит, толкнул ли Зеленский Полторака? Часть пользователей считает, что толкнул, или, как минимум, повел себя по-хамски. Они же начали "разгонять зраду". Мы спросили в Офисе Президента. Там, конечно, все отрицают. Рябошапка стоял рядом, говорит: "Не было ни какого толчка, Зеленский попросил Полторака подождать. И все".

Судя по всему, журналиста Вышинского, которого удерживают украинские власти, ни на кого из украинцев не обменяют. Суд сегодня, 19 июля, продлил арест Вышинскому, хотя Зеленский записал специальное видеообращение, в котором сказал, что готов обменять его на Сенцова. Почему Офис президента выбрал режиссера Сенцова, а не журналиста Романа Сущенко – не понятно. Логичнее было бы менять журналиста на журналиста. Но, в любом случае, обмен не состоялся. Хотя "главный обменщик" от Украины Медведчук вчера встречался с Путиным, а позавчера – с новоизбранными депутатами Европарламента. Визит к Путину в "Слуге народа" оставили без внимания. А вот на Европарламент – обиделись. Разумков сказал, что визитом Медведчука в Страсбург (Франция) должна заняться Генеральная прокуратура Украины. В чем преступление Медведчука, Разумков пояснить не смог. В этот же день в Страсбурге присутствовал Порошенко, который пропустил допрос в ГБР. К нему у Разумкова вопросов нет.

Вниманию отпускников! В Афинах мощное землетрясение – 5,3 балла. Жертв и разрушений нет. Зато сообщают об отключениях электричества и Интернета. Греция страдает от стихии уже 2-й раз в этом месяце. На прошлой неделе 6 человек погибли в результате шторма на полуострове Халкидики. Там уже все восстановили и готовы вновь принимать туристов.

Сегодня, 19 июля, последний день агитации. И рассмешил всех кандидат Садовой. Он снял рекламный видеоролик в кустах конопли выше его роста. И призвал всех ежедневно потреблять … конопляное масло. Хотя, Садовому этот трюк не поможет. По всем рейтингам, ни он, ни его партия не проходят в Раду.

НАБУ сегодня пришло с обысками в 2 конторы Порошенко – спортивный клуб "5 элемент" и инвестиционную компанию ICU. Охранники спортклуба пытались не пустить спецназ НАБУ, выдавая бассейн за приемную депутата Рады – сына Порошенко Алексея. Эта отговорка не прошла, и охранники стали утверждать, что в здании находится почетное консульство Сейшельских островов. Консул – давний партнер Порошенко, подозреваемый в разграблении армии Гладковским-Свинарчуком. Третьим пунктом обысков стал офис бывшей компании Порошенко "Богдан-Моторз". Все обыски связывают с делами о коррупции при закупке товаров для армии.

Завтра, 20 июля, в Украину вернется жара. Гидрометцентр обещает +32. А в "избирательное" воскресенье – и того больше. От жары вам не скрыться и в Европе. Там температура воздуха достигнет даже больше +40.

Не забудьте проголосовать в воскресенье за лучшее будущее для Украины. Худшее, надеемся, уже позади.

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