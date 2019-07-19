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19 июля 2019, пятница, 11:55 602
Политика 2019-07-19T11:58:38+03:00
Українські Новини
НАБУ проводит обыск в ICU, в компании говорят о политическом давлении

НАБУ проводит обыск в ICU, в компании говорят о политическом давлении

Инвестиционная компания ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Об этом стало известно из заявления компании.

В компании утверждают, что несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, №52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск.

"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало", - сообщают в компании.

Группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU.

"В данном случае ICU терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране. Подобные действия правоохранительных органов не способствует улучшению инвестиционного климата в стране и доверию к их деятельности", - заявляют в компании.

Адвокат Ирина Одинец утверждает, что с начала следствия детективы провели 21 выемку документов, а обыски проходят регулярно, последний был в июне у членов Комиссии.

"Все, что можно было найти - уже давно нашли. Другой вопрос, что то, что нашли не подтверждает предположений детективов. Я также представляю интересы НКРЕКП, и комиссия с первого дня добровольно направляла им все документы по списку. За все это время ничего, что бы указывало на злоупотребление служебным положением не найдено. И уж тем более, ничего не найдено, что бы указывало на получение неправомерной выгоды, что является неотъемлемой составляющей при доказательстве обвинения, связанного со злоупотреблением служебным положением", - написала она на своей странице в Фейсбук. 

Ирина Одинец подчеркнула, что действия НАБУ защита расценивает исключительно как политическое преследование, ведь первое лицо НАБУ позволяет себе публично, еще с 2017 года, до завершения следствия и передачи дела в суд, заявлять о незаконности формулы.

"При этом называть объем убытков в 15 млрд грн без каких-либо обоснований и указаний, откуда взята именно такая цифра. Детективы постоянно дают запросы - не только нам, но и участникам рынка. Делается это только для того, чтобы не довести до закрытия дела. Если они два месяца не будут совершать действий в рамках уголовного производства, придется либо закрывать дело или показывать результаты. После того, как Президент публично раскритиковал формулу, НАБУ имитирует бурную деятельность в деле", - подчеркнула она.
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