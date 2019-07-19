НАБУ проводит обыск в ICU, в компании говорят о политическом давлении

Инвестиционная компания ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Об этом стало известно из заявления компании.\r\nВ компании утверждают, что несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, №52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск.\r\n"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало", - сообщают в компании.\r\nГруппа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU.\r\n"В данном случае ICU терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране. Подобные действия правоохранительных органов не способствует улучшению инвестиционного климата в стране и доверию к их деятельности", - заявляют в компании.\r\nАдвокат Ирина Одинец утверждает, что с начала следствия детективы провели 21 выемку документов, а обыски проходят регулярно, последний был в июне у членов Комиссии.\r\n"Все, что можно было найти - уже давно нашли. Другой вопрос, что то, что нашли не подтверждает предположений детективов. Я также представляю интересы НКРЕКП, и комиссия с первого дня добровольно направляла им все документы по списку. За все это время ничего, что бы указывало на злоупотребление служебным положением не найдено. И уж тем более, ничего не найдено, что бы указывало на получение неправомерной выгоды, что является неотъемлемой составляющей при доказательстве обвинения, связанного со злоупотреблением служебным положением", - написала она на своей странице в Фейсбук. \r\nИрина Одинец подчеркнула, что действия НАБУ защита расценивает исключительно как политическое преследование, ведь первое лицо НАБУ позволяет себе публично, еще с 2017 года, до завершения следствия и передачи дела в суд, заявлять о незаконности формулы.\r\n"При этом называть объем убытков в 15 млрд грн без каких-либо обоснований и указаний, откуда взята именно такая цифра. Детективы постоянно дают запросы - не только нам, но и участникам рынка. Делается это только для того, чтобы не довести до закрытия дела. Если они два месяца не будут совершать действий в рамках уголовного производства, придется либо закрывать дело или показывать результаты. После того, как Президент публично раскритиковал формулу, НАБУ имитирует бурную деятельность в деле", - подчеркнула она.