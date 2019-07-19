Новости дня: Зеленский за двойное гражданство, Ярош хамит Зеленскому, а Украина обменяет 208 пленных на 68 украинцев

Социологи подводят последние итоги перед выборами. Уже с полуночи публикация данных соцопросов будет прекращена согласно закону о выборах. Последними свои цифры дал Центр Разумкова. 44,4% опрошенных готовы голосовать за "Слугу народа", 13,3% - за "Оппозиционную платформу" Бойко. Остальные партии набирают менее 10%. 5% барьер преодолевают еще "Батьківщина" Тимошенко, "Евросолидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука.

Исполнился ровно год, как в Украине работает узаконенная схема поборов, когда при покупке-продаже жилья каждый украинце должен заплатить за внесение данных в государственную Единую базу оценки имущества дополнительный платеж частному посреднику. Просто за то, что посредник даст согласие на такое действие. Названную схему СМИ и эксперты связывают с именем нардепа Антона Яценко. В самом Фонде госимущества, которому принадлежит Единая база. Не могут сказать, сколько денег "скачали" за этот год с украинцев 4 аккредитованных частных компании. Цена за "посреднические услуги" за год выросла уже вдвое. А схема продолжает благополучно работать.

Накануне выборов главным ньюсмейкером остается Президент Владимир Зеленский. Сегодняшний день он начал с громкого заявления о том, что Украина, где двойное гражданство запрещено, может начать предоставлять второе гражданство (украинское) этническим украинцам, живущим за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, заявил Зеленский, явно намекая на соседнюю РФ. В России не замешкались с ответом, и уже вскоре "голос" Путина Песков заявил, что Россия не признает второго гражданства, предоставленного Украиной. То, что сама Россия сегодня "плодит двойных граждан" в ДНР/ЛНР его не смутило.

Сам Зеленский сегодня продолжил настаивать на внеочередном заседании Верховной Рады. "Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что 1 день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев", - разразился гневным постом Президент. На парламентариев очередной демарш впечатления по-прежнему не произвел.

Не забыл Президент и об экономике, поручив проверить получение огромных госдотаций работающему под брендом "Наша ряба" МХП Косюка. Косюк считается человеком, близким к Петру Порошенко. А многомиллионные госдотации его сверхприбыльному предприятию давно стали легендой у украинских аграриев.

Ответ прилетел с неожиданной стороны. Народный депутат Ярош публично нахамил Зеленскому. Формальным поводом стали инициативы Зе по люстрации. "Люстраторко не выросло!" - заявил главный "правосек" страны.

Между тем, контактная группа, похоже, смогла договориться об обмене военнопленными. Украина согласилась отпустить 208 военнопленных, чтобы получить домой 69 украинцев, находящихся на неподконтрольных территориях Донбасса.

Стало известно о повышении госпошлины на ввозимые из России дизтопливо и сжиженый газ. Учитывая, что на украинских АЗС доля российского продукта остается высокой, это не может не сказаться на розничных ценах.

А вот Кличко пока не спешит полностью расплачиваться за свой главный проект – пешеходный мост на Владимирскую горку стоимостью в 400 млн гривен. Киев еще остался должен строителям моста 120 млн гривен. Правда, полноценно работающий мост пока тоже не получил. У новостройки уже более месяца стабильно "то стекла лопаются, то ванты ослабляются".

С завтрашнего дня в Украину возвращается жара. Уже ко дню выборов синоптики обещают +30 +33.

До выборов осталось 2 дня.

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