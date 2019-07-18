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18 июля 2019, четверг, 20:25 9
Выборы 2019-07-18T20:25:43+03:00
Українські Новини
Онищенко разрешили баллотироваться на выборах в парламент

Онищенко разрешили баллотироваться на выборах в парламент

Шестой апелляционной суд Киева разрешил Александру Онищенко баллотироваться на выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, сообщает Слидство.Инфо.

Суд признал, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской Школе верховой езды.

Судьи признали, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе в Киевской области.

Теперь ЦИК имеет два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде.

Как сообщали Українські Новини, САП передала в суд обвинение против беглого депутата Онищенко. Также беглый Онищенко снял дом рядом с виллой Порошенко в Испании.

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