Предстоятель УПЦ попросил главу РПЦ посодействовать обмену пленными

Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к Патриарху Кириллу с просьбой посодействовать обмену военнопленными.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в интервью телеканалу "Украина".

"Наша Церковь занимается освобождением пленных уже несколько лет и, с Божьей помощью, имеет свои успехи. Наша позиция в этом вопросе такова: мы не погружаемся в юридические глубины – насколько кто виноват перед кем, мы говорим так: мы все живем перед Богом, мы все виноваты перед Богом. Бог нас прощает? Прощает. Вот простите и вы друг друга", – сказал Предстоятель УПЦ.

Он также сообщил, что УПЦ старается возобновить процесс обмена пленными – соответствующие обращения направлены Предстоятелю Русской Православной Церкви и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я уже обратился с письмами и к Святейшему Патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему Президенту, чтобы возобновить этот процесс", – сказал Митрополит Онуфрий.

При этом Предстоятель УПЦ уточнил, что если раньше проходил обмен группами, то теперь речь идет о формате освобождения "всех на всех".

"Люди не должны томиться в тюрьмах, они должны жить на свободе. И это – один из важнейших вопросов", – сказал Митрополит Онуфрий.