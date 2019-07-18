Путин Медведчуку: Россия поддержит любые силы в Украине, стремящиеся к восстановлению двусторонних отношений

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком заявил, что Россия будет сотрудничать с "любыми политическими силами в Украине, если они будут стремиться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений".

Об этом сообщила российская информационная группа "Интерфакс".

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", – сказал Путин.

Президент РФ вновь повторил свой тезис, что "полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР". "Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", – добавил Путин.

Отмечается, что Медведчук "рассказал Путину о своих впечатлениях от Европарламента", где тот представлял пророссийским евродепутатам свой "мирный план" урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, который также предусматривает прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик. "Путин также поблагодарил Медведчука за деятельность по освобождению удерживаемых лиц", – отметило российское издание.