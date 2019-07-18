Отечественных и импортных минудобрений будет достаточно для обеспечения потребностей аграриев до 2020, - Союз химиков Украины

Союз химиков Украины заявляет, что отечественных и импортных минеральных удобрений будет достаточно для обеспечения потребностей аграриев в полевых работах до конца 2019 года.\r\nОб этом сообщил президент Союза химиков Алексей Голубов в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"До конца года, в соответствии с планами заводов, будет поставлено около 2 млн тонн азотных удобрений и порядка 330-350 тыс. тонн сложных фосфорных удобрений... Этого количества, с учетом того, что за последнее время (по состоянию на середину июля) импорт фосфорных удобрений в Украину составил более 600 тыс. тонн, с лихвой хватит для посевной кампании и еще что-то останется на весну", - сказал он.\r\nПоэтому по мнению Союза и Федерации работодателей Украины, никаких оснований ожидать дефицита удобрений во 2-м полугодии нет, поскольку Украина способна эффективно осуществить импортозамещение 800 тыс. тонн в комплексных минеральных удобрениях, которые поставлялись из России.\r\n\r\nПри этом из данного количества отечественные производители способны без дополнительных инвестиций нарастить выпуск в объеме до 450 тыс. тонн удобрений в год.\r\nОтмечается, что на данный момент все украинские заводы, за исключением Одесского припортового завода, работают стабильно и их производственных мощностей достаточно для выполнения всех заказов в указанных объемах.\r\nТак, президент АО "Украгрохимхолдинг" Сергей Лесковский заявил, что компания намерена запустить свои мощности на 100% с 25 июля, при этом АО уже заключило долгосрочный контракт на поставку всех основных видов продукции.\r\nОн отметил, что фактически предприятие на данный момент может выпускать 15-18 тыс. тонн сложных удобрений в месяц.\r\nВ свою очередь директор по производству предприятия "Сумыхимпром" Олег Денщиков подчеркнул, что производство его компании не останавливалось в проблемные периоды, а по состоянию на июль завод способен произвести 540 тыс. тонн\/год серной кислоты, 102 тыс. тонн\/год фосфорной кислоты и 500 тыс. тонн\/год сложных минудобрений.\r\nТаким образом, "Сумыхимпром" планируют во 2-м полугодии выпустить 240 тыс. тонн минудобрений.\r\nЗаместитель директора Одесского припортового завода Степан Киминчиджи заявил, что подразделения завода по производству аммиака и карбамида простаивают с апреля 2018 года, и на данный момент работает комплекс по перевалке транзитного аммиака мощностью около 2,3 млн тонн\/год.\r\nПо его словам, уполномоченными органами завода было принято решение о заключении договора на давальческих условиях по переработке газа для частичного запуска производства.\r\nКроме того, Голубов отметил, что в целом все отечественные производители способны произвести 7,2 млн тонн азотных удобрений, около 700 тыс. тонн фосфорных и еще более 300 тыс. тонн удобрений, получаемых в результате смешивания.\r\nПри этом в 2018 году потребление азотных удобрений составило 5,6-5,9 млн тонн, а сложных - 1,3-1,8 млн тонн.\r\nПо словам Голубова, недостающий объем отечественных удобрений компенсируется импортной продукцией с Польши, Литвы, Марокко, Турции, а также Беларуси, Туниса и Казахстана.\r\nОтмечается, что цены на отечественную продукцию во 2-м квартале 2019 года значительно снизились, а при условии стабильных цен на газ и отсутствия колебаний курса национальной валюты к доллару, по мнению Союза химиков, оснований для повышения стоимости отечественных минудобрений нет.\r\nФедерация работодателей Украины и Союз призывают производители удобрений, дилеров, аграриев, а также представителей "Аграрного фонда", Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия встретиться 25 июля для проведения диалога касательно перспективы развития рынка удобрений в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также обеспечения осенних полевых работ 2019 года.