Отечественных и импортных минудобрений будет достаточно для обеспечения потребностей аграриев до 2020, - Союз химиков Украины

Отечественных и импортных минудобрений будет достаточно для обеспечения потребностей аграриев до 2020, - Союз

Союз химиков Украины заявляет, что отечественных и импортных минеральных удобрений будет достаточно для обеспечения потребностей аграриев в полевых работах до конца 2019 года.

Об этом сообщил президент Союза химиков Алексей Голубов в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"До конца года, в соответствии с планами заводов, будет поставлено около 2 млн тонн азотных удобрений и порядка 330-350 тыс. тонн сложных фосфорных удобрений... Этого количества, с учетом того, что за последнее время (по состоянию на середину июля) импорт фосфорных удобрений в Украину составил более 600 тыс. тонн, с лихвой хватит для посевной кампании и еще что-то останется на весну", - сказал он.

Поэтому по мнению Союза и Федерации работодателей Украины, никаких оснований ожидать дефицита удобрений во 2-м полугодии нет, поскольку Украина способна эффективно осуществить импортозамещение 800 тыс. тонн в комплексных минеральных удобрениях, которые поставлялись из России.

При этом из данного количества отечественные производители способны без дополнительных инвестиций нарастить выпуск в объеме до 450 тыс. тонн удобрений в год.

Отмечается, что на данный момент все украинские заводы, за исключением Одесского припортового завода, работают стабильно и их производственных мощностей достаточно для выполнения всех заказов в указанных объемах.

Так, президент АО "Украгрохимхолдинг" Сергей Лесковский заявил, что компания намерена запустить свои мощности на 100% с 25 июля, при этом АО уже заключило долгосрочный контракт на поставку всех основных видов продукции.

Он отметил, что фактически предприятие на данный момент может выпускать 15-18 тыс. тонн сложных удобрений в месяц.

В свою очередь директор по производству предприятия "Сумыхимпром" Олег Денщиков подчеркнул, что производство его компании не останавливалось в проблемные периоды, а по состоянию на июль завод способен произвести 540 тыс. тонн/год серной кислоты, 102 тыс. тонн/год фосфорной кислоты и 500 тыс. тонн/год сложных минудобрений.

Таким образом, "Сумыхимпром" планируют во 2-м полугодии выпустить 240 тыс. тонн минудобрений.

Заместитель директора Одесского припортового завода Степан Киминчиджи заявил, что подразделения завода по производству аммиака и карбамида простаивают с апреля 2018 года, и на данный момент работает комплекс по перевалке транзитного аммиака мощностью около 2,3 млн тонн/год.

По его словам, уполномоченными органами завода было принято решение о заключении договора на давальческих условиях по переработке газа для частичного запуска производства.

Кроме того, Голубов отметил, что в целом все отечественные производители способны произвести 7,2 млн тонн азотных удобрений, около 700 тыс. тонн фосфорных и еще более 300 тыс. тонн удобрений, получаемых в результате смешивания.

При этом в 2018 году потребление азотных удобрений составило 5,6-5,9 млн тонн, а сложных - 1,3-1,8 млн тонн.

По словам Голубова, недостающий объем отечественных удобрений компенсируется импортной продукцией с Польши, Литвы, Марокко, Турции, а также Беларуси, Туниса и Казахстана.

Отмечается, что цены на отечественную продукцию во 2-м квартале 2019 года значительно снизились, а при условии стабильных цен на газ и отсутствия колебаний курса национальной валюты к доллару, по мнению Союза химиков, оснований для повышения стоимости отечественных минудобрений нет.

Федерация работодателей Украины и Союз призывают производители удобрений, дилеров, аграриев, а также представителей "Аграрного фонда", Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия встретиться 25 июля для проведения диалога касательно перспективы развития рынка удобрений в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также обеспечения осенних полевых работ 2019 года.