Кличко отстранил руководство Святошинского детского дома-интерната и назначил служебное расследование

Провести служебное расследование в отношении руководства Святошинского детского дома-интерната поручил контролирующим органам мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко. Поводом для этого стали обращения родителей воспитанников интерната и преподавателей по фактам нарушений в учреждении.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

По словам мэра столицы, в 2015 году КГГА и заместитель министра социальной политики подписали Меморандум по реализации в Киеве пилотного проекта по реформированию детских интернатных учреждений за средства Всемирного банка. По этой программе Святошинский интернат должны были реформировать в комплекс "Социальный городок". Это бы позволило улучшить оказание услуг для воспитанников и повысить их социальную защиту. А также - сделать капитальный ремонт помещений интерната.

Эксперты проекта должны были оценить потребности всех детей и их семей, находящихся в Святошинском детском доме-интернате для мальчиков и предложить новую систему предоставления социальных услуг для детей.

"С 2015 года и до сих пор предложения экспертов не приняты Министерством соцполитики. Из 180 детей оценка потребностей была осуществлена ​​лишь для 22 воспитанников. Министерство, как заказчик, обеспокоено затягиванием процесса и отсутствием четкого плана. Экспертные группы дважды менялись Всемирным банком. Кроме того, в апреле 2018 года Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по использованию средств общественными организациями, которые предоставляли экспертные услуги", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что родители детей, находящихся в интернате по-разному воспринимают предложения по реформированию. Коллектив учреждения также не воспринимает руководителя. Обращений от родителей и педагогов только в этом году было 10. Основные претензии: использование детского труда, запугивания директором педагогов, увольнения их с работы, ухудшение условий для детей, ужасное состояние помещений. Родители жалуются на незнание и халатность в отношении реформирования заведения.

Кроме того, в этом году Государственной аудиторской службой выявлен факт того, что директором Святошинского детского дома-интерната, при отсутствии выполненных работ по завершению монтажа модульного здания и не подключения его к инженерным сетям, совершенное незаконное перечисление средств в почти 3 млн гривен. Всего на этот домик заложена сумма 7 млн ​​гривен.

На ремонт одного крыла из бюджета Киева выделено более 6 млн гривен. При этом не было проведено комплексного обследования технического состояния всего здания.

"То есть, с одной стороны Всемирный банк готов вложить средства в реформирование заведения с 2015 года. С другой - руководство не в состоянии обеспечить коммуникацию между родителями, коллективом и Министерством социальной политики. Это - неприемлемая ситуация, я был здесь 2 года назад. Ничего не изменилось. Поэтому я инициирую служебное расследование по фактам, изложенным в обращениях родителей, и отстраняю директора интерната от исполнения обязанностей на время расследования", - заявил Кличко.

Он также дал поручение профильному заместителю отработать с Министерством социальной политики вопрос об эффективности работы экспертов. А также утвердить по согласованию с родителями и коллективом заведения план реформирования интерната, где в приоритете должны быть интересы ребенка, интересы воспитанников.

Святошинский дом-интернат построен в 1982 году. Это социально-медицинское учреждение для постоянного проживания детей от 4 до 18 лет и молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с недостатками умственного и физического развития и психическими расстройствами, нуждаются в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании, образовательных и реабилитационных услуг. Сегодня в интернате проживают 189 человек: 81 ребенок до 18 лет и 108 воспитанников в возрасте от 18 до 35 лет.