Новости дня: Зеленский "разносит" Николаев, Портнов – "папередников", а Порошенко скрывается от допроса

Зеленский сегодня, 17 июля, посетил Николаев и трижды повторил, что это самый бандитский город Украины. Поездка Президента прошла в стиле "базар-вокзал". Вот видеозапись наших коллег из местного издания "Ник-Вести", где можно насладиться прямой речью Зеленского. На камеру он дает поручения звонить в частные фирмы, чтобы те не подавались на тендеры, обещает уволить больших и малых чиновников и внимательно выслушивает просьбы просящих. Но нашелся один "крепкий орешек", который ответил Зеленскому – директор Николаевского аэропорта. "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" - резко спросил он Президента. Зеленский обиделся и уехал: "дальше разбирайтесь тут сами!".

И раз уж речь зашла о видеозаписях, посмотрите финальный ролик Гриценко в стиле "Игры престолов", где 212-й киевский избирательный округ сравнивают с королевством Вестерос.

Зеленский попробовал собрать Раду на внеочередное заседание, чтобы отменить штрафы для "евробляхеров", которые вступают в силу с конца августа. Но Парубий отказал Зеленскому, сославшись на регламент.

Порошенко сегодня не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сославшись на срочный визит в Страсбург (Франция). Однако в Европарламенте, которым "прикрылся" Порошенко, сказали, что его не ждут. В ответ на прогул ГБР пообещало привести Порошенко на допрос силой.

Вечером Луценко закрыл расследование дела против Порошенко по разворовыванию армии, на что Портнов пообещал возобновить расследование через суд.

Исполнительная служба по решению суда сегодня заблокировала счета партии Порошенко, которая не извинилась перед Портновым за ложные утверждения о нем. Сумма арестованных денег, правда, незначительная: чуть больше 4 тыс. гривен.

Зеленский нарушил избирательные принципы в своем знаменитом ролике за рулем "Теслы". К такому выводу пришла гражданская сеть "Опора", которая следит за чистотой выборов. "Хотя Зеленский прямо не назвал партию, за которую он агитирует, но нарушил принцип равноудаленности служебных лиц от всех субъектов избирательного процесса", - говорят наблюдатели.

ГБР изъяло все 11 тыс. некачественных бронежилетов для армии. И даже провело с ними следственный эксперимент.

Тучи сгущаются над Кличко. Адвокат Марина Паринова подала в ГБР заявление на столичного градоначальника за то, что тот раздавал землю без решения Киевсовета. ГБР тут же взялось за расследование.

Четверг – последний прохладный день июля, говорят синоптики. А с пятницы начнет теплеть.

До выборов осталось 4 дня.

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