Фото дня: воины-холоднояровцы вернулись домой с войны

Бойцы 93-ей отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады "Холодный Яр", которая находится в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, вернулись домой с передовой на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице бригады в социальной сети Facebook.

"Больше, чем полгода бригада защищала украинскую землю под Донецком - в районе Авдеевки. В этих местах, где она уже сталкивалась с врагом в ожесточенных боях в первые годы войны и теряла своих бойцов. В эту ротацию мы тоже понесли человеческие потери. Враг убил пять холодноярцев, а еще четыре погибли из-за болезни", - говорится в нем.

"В первую очередь хочу извиниться за погибших и раненых бойцов перед их семьями, родными и близкими. Простите, что не уберег, - такими словами командир бригады Дмитрий Брижинский начал свою речь на торжественном построении.

"Холодноявцы! Мы - славные потомки воинов УПА - в очередной раз заставили врага вздрагивать перед непобедимым духом украинского народа. Враг долго будет помнить 93 механизированную бригаду Холодный Яр. Мы с честью выполнили боевые задачи. Я благодарен каждому из вас за ту работу, которую вы выполнили. Настоящую мужскую работу", - сказал командир.

На праздновании командиру вручили воинское звание полковник.

Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" вернулись с войны домой. Фото: facebook/93OMBr

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Ранее бойцы "Холодного Яра" во время учений форсировали ледяную реку.