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17 июля 2019, среда, 08:45 712
Политика 2019-07-17T08:45:02+03:00
Українські Новини
Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности, - Костерин

Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности, - Костерин

Вчера в Киеве прошла акция, на которой люди в костюмах химзащиты призывали киевлян обратить внимание на экологическую ситуацию в городе и существующие техногенные угрозы, сообщает портал gazeta.ua. Инициатор акции - Владимир Костерин, глава международного фонда "Сокращении рисков", считает, что степень экологичности Киева и Украины является базовым условием здоровья и продолжительности жизни украинцев.

По этому поводу Костерин отметил: "Мною неоднократно поднимался вопрос необходимости проведения заседания СНБО Украины для анализа и принятия решений по техногенно опасным предприятиям и объектам критической инфраструктуры Киева. В 2016 году я публично обращался к Президенту Украины по данному вопросу. В этом году мною было направлено официальное обращение в КГГА, мэру Киева, Президенту Владимиру Зеленскому по ситуации вокруг хранилища радиоактивных отходов, которое расположено недалеко от "Национального музея народной архитектуры и быта" Пирогово, - речь идет о киевском спецкомбинате "Радон". По официальной информации, на "Радоне" было нескольких аварийных ситуаций, вследствие чего произошла разгерметизации емкостей, что стало причиной загрязнения тритием территории и подземных вод".

Участники акции обратили внимание общественности на риски для киевлян от заброшенного химзавода "Радикал" на Дарнице, где находятся тонны ртути, которой пропитана вся территория и конструкции завода. Несмотря на этот факт, рядом с заводом часто проходят массовые мероприятия, на которых присутствует много молодежи и детей.

"Чтобы не повторять ошибок прошлого, как в 1986 году с Чернобылем, необходимо разобраться в ситуации по таким объектам максимально пристально, с привлечение специалистов, способных наладить эффективное управление техногенно опасными предприятиями, провести ревитализацию промзон и рекультивацию территорий. То есть организовать мероприятия по нейтрализации угроз для города и государства в целом" - добавил Костерин.

У Киева и Украины есть все возможности, чтобы занять нишу одного из деловых, культурных и туристических центров мира. Для этого нужна стратегия, которая охватит вопросы инфраструктуры, транспорта, энергетики. Потому что миссия столицы - быть городом-законодателем полезных трендов, внедрения новых технологий и решений.

Владимир Костерин - бизнесмен, инвестор, бывший владелец телеканала "Тонис", глава международного фонда Risk Reduction Foundation, поддерживает в Украине экоправовую деятельность. На выборах в Верховную Раду баллотируется как самовыдвиженец по 221 округу с программой "Экологический Киев - экологическая Украина".

Больше новостей о: Экология Владимир Костерин Risk Reduction Foundation Радикал Радон

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