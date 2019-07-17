Новости дня: "Языковой закон" в силе, декоммунизация законна, а Зеленский хочет к Трампу

В силу вступил наверное самый скандальный закон этого года - об обеспечении функционировании украинского языка как государственного. Многие его положения вступят только через несколько лет, но украинцы уже сломали не одну сотню копий о том нужно или нет регулировать размеры украинских тиражей газет или язык обслуживания в ресторанах. Часть общества бурно аплодирует и считает это великой победой, а часть общества говорит о тирании и "драконовских законах". А Россия даже по этому поводу созывает Совбез ООН. Вот только после принятия этого закона в реальной жизни не изменится почти ничего. Divide et impera, разделяй и властвуй – это работало в Риме 2 тыс. лет назад, работает и сейчас.

Президент Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом уже летом. Если верить зампреду Офиса Президента Вадиму Пристайко, то существует некое приглашение Трампа, но конкретная дата не определена. Очень вероятно, что эта встреча произойдет, только когда будет достигнут какая-то договоренность с Путиным и Зеленского просто будут вводить в курс дела. Этого очень бояться сторонники бывшего Президента Порошенко. Впрочем, прогнозы в том, что касается таких необычных Президентов, ка Трамп и Зеленский – дело неблагодарное. Может быть, трикстеров просто тянет друг к другу? Готовить же встречу уже точно будет не Валерий Чалый – Пристайко анонсировал уход нынешнего посла Украины в США, тем более, что после поддержки Хилари Клинтон, он откровенно не люб Белому дому.

Пристайко также рассказал о прогрессе в переговорах по обмену пленными и задержанными между Украиной и Россией. Обещают, что первый обмен может произойти в течение месяца. Впервые за последние несколько лет в этом вопросе появился какой-то конструктив.

Конституционный Суд (КС) немного успокоил патриотическую часть нашего политикума. Он признал декоммунизацию законной. Хотя для борцов с декоммунизацией остается еще одна надежда – на новое правительство по итогам выборов. Именно Кабинет Министров назначает главу Национального института памяти. И для нового правительства вдохновитель декоммунизации Вятрович может быть уж слишком радикальным. А новый директор может немного поумерить мыл в противостоянии с местными властями, например Харькова, которые не хотят отказываться от проспекта Жукова.

Также КС по словам Гриневич, признал конституционной скандальную языковую статью закона об образовании, из-за которой Украина с Венгрией устроили настоящую дипломатическую войну. Ждем ответ из Будапешта.

Украина - это страна бесконечных выборов. Еще не успели пройти досрочные парламентские выборы, как у Президента Зеленского заявили о желании не останавливаться на этом и провести в 2019 году еще и досрочные выборы местных советов по всей стране. Не очень понятно, как быть с законодательными нормами, которые определяют четкий срок полномочий местной власти. Но в случае успеха в Раде "зеленые", скорее всего, захотят закрепить свой успех немедленно. Ведь в 2020 году уже можно серьезно растерять популярность. Вот только правовой нигилизм – это бумеранг, но чужие ошибки, к сожалению редко кого учат.

Зима близко. Ведь главная примета наступающего отопительного сезона – это "страшилки" "Нефтегаза Украины" в отношении коммунальщиков – мол не расплатитесь – отключим газ. В этот раз Бровары попали под раздачу еще в середине лета.

Голландские суды вынесут решение о принадлежности коллекции "скифского золота" на раньше следующего года. Судьям нужна дополнительная информация. Вопрос сложный, геополитический. Я не удивлюсь, если эта уникальная коллекция драгоценностей и церемониальных предметов предметов из золота в итоге на долгие годы так и останется в голландском музее.

Без конспирологии не обошлось и самым хайповым приложением Facebook последних дней. Оказывается приложение, которое состаривает ваши фото получает все данные с вашего аккаунта. А разработано оно российской компанией. Не знаю, действительно ли ФСБ так нужны данные украинских пользователей Facebook. (Хотя взломать аккаунты Зеленского и Баканова они бы точно не отказались). Но думать прежде чем, поддаваться волне бессмысленного хайпа все же стоит. Прежде всего, кому и зачем это нужно. Думать вообще полезно и это лишним не бывает.

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