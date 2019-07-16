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16 июля 2019, вторник, 18:37 27
СМИ 2019-07-16T18:37:22+03:00
Українські Новини
Европейская федерация журналистов осудила атаку на телеканал "112 Украина"

Европейская федерация журналистов осудила атаку на телеканал "112 Украина"

Фасад здания телеканала
Фасад здания телеканала "112 Украина". Фото: nsju.org

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) присоединилась к своему филиалу в Украине, Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ), осудив нападение на телевизионный канал "112 Украина". 13 июля 2 неустановленных лица обстреляли здание телеканала, расположенный в Киеве на улице Дегтяревской, 21-Г, использовав гранатомет.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ЕФЖ.

Атака произошла в 3:00 и была зафиксирована 3 камерами видеонаблюдения, установленными возле здания телеканала. В результате обстрела был поврежден фасад здания и припаркованные рядом автомобили. К счастью, люди не пострадали.

В 3:40 местные жители сообщили полиции об обнаружении использованного тубуса гранатомета. Национальная полиция Украині квалифицировала инцидент как "террористический акт". Также Служба безопасности Украины начала расследование.

Ранее телеканал "112 Украина" получил угрозы после того, как анонсировал трансляцию документального фильма "Откровение об Украине", который Министерство информационной политики Украины считает "антиукраинским рассказом о кремлевской пропаганде". Телеканал "112 Украина" отменил трансляцию во избежание возможных правовых последствий и обратился в полицию за защитой после того, как некоторые сотрудники телеканала получили сообщения с угрозами. По сообщению НСЖУ, полиция не предпринимала никаких действий ни до нападения, ни после. В данный момент телеканал самостоятельно усилил свою защиту.

В НСЖУ отметили, что системная безнаказанность за предыдущие нападения на журналистов и средства массовой информации провоцирует новые атаки. "Неудачное или прекращенное расследование предыдущих нападений на украинские СМИ направило сигнал о безнаказанности для всех, кто хотел бы продолжать акты запугивания, включая организаторов этого террористического нападения", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Телеканалом "112 Украина" владеет оппозиционный политик Тарас Козак, являющийся член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Больше новостей о: Нападение на редакцию ЕФЖ Телеканал "112 Украина" Европейская федерация журналистов

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