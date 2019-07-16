Новости дня: Порошенко бежит, Зеленский тормозит, а украинцы исчезают

Перспективы уголовного преследования экс-Президента Петра Порошенко обретают все более зримые очертания. Уже в среду, 17 июля, вчерашнего главу государства ждут на допрос в ГБР. Это не на шутку обеспокоило его сторонников. Они устроили протестную акцию под стенами следственного органа. В самом ГБР заявили, что участники акции, включая народных депутатов, ворвались в помещение и заблокировали работу. Назвав такое поведение "политическим давлением".

В пресс-службе партии Порошенко на день допроса проанонсировали его поездку в Страсбург, где будет проходить заседание Европарламента. Там он будет находиться до конца недели, и, судя по всему идти на допрос не намерен. В то же время, уже не только ГБР интересуется прошлыми делами экс-Президента и его окружения. Сегодня стало известно, что суд разрешил выемку документации в СНБОУ по закупке раций для армии. Расследование скандальной закупки "раций Порошенко" ведет Военная прокуратура.

У действующего Президента Зеленского 2 дня не могут определиться с реакцией на обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина". Офис и сам Президент сохраняет молчание, несмотря на резкую международную реакцию. Так, в ОБСЕ произошедшее назвали "недопустимым актом запугивания" и потребовали оперативного расследования. В некоторых заявлениях даже прозвучало слово "теракт".

Медлительность реакции команды Зе становится привычным явлением и дает повод для критики оппонентов. Так, для реакции на ЧП, когда машины из кортежа Президента попали в аварию с детскими автобусами, потребовалось более суток. Уже после того, как ситуацию прокомментировала Нацполиция появилось заявление самого Зеленского. Он написал в Facebook, что его кортеж останавливается на светофорах, а за ДТП в Запорожье офицеров УДО накажут.

Как анонсировалось ранее, в связи с благоприятной конъюнктурой цен на внешних рынках "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на 11% - до 4,9 гривенн за кубометр. На столько же уменьшится стоимость, по которой госмонополист продает газ облгазам для нужд населения.

На веб-сайте Президента появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. Сам Зеленский заявил об отмене парада на День независимости 9 июля. Это вызвало неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях. А премьер-министр Гройсман поручил найти средства на проведение парада и выплаты премий военным.

В "делах Коломойского" продолжаются "качели". Суд снял арест с 415 недвижимых объектов компании "Приватофис", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским. Судом был снят арест с земельных участков, нежилых, а также офисных помещений, которые находятся на территории Украины. В то же время, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже допросило судью Окружного административного суда Киева Игоря Качура, ранее вынесшего решение о незаконности национализации Приватбанка.

Население Украины в ближайшее время будет сокращаться. Как подсчитал Международный валютный фонд, уже к 2050 году численность рабочей силы в нашей стране сократится более чем на треть. Прогнозное сокращение численности населения – 20%.

Мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным. В столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году. Максимальное же количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 - 103 мм.

До выборов осталось 6 дней.

До обещанного синоптиками потепления – 3 дня.

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