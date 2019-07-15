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15 июля 2019, понедельник, 18:14 637
Недвижимость 2019-07-15T18:23:31+03:00
Українські Новини
2 тыс. участников АТО/ООС получат в Киеве бюджетное жилье, – КГГА

2 тыс. участников АТО/ООС получат в Киеве бюджетное жилье, – КГГА

Киевская городская государственная администрация. Фото: kyivcity.gov.ua
Киевская городская государственная администрация. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве одобрена Концепция обеспечения жильем киевлян - участников антитеррористической операции (АТО), членов семей погибших (умерших) киевлян - участников АТО. Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА №1204, срок реализации этой концепции - до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1 880 человек из числа указанных категорий, составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"В конце прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 2 797 участников антитеррористической операции, 151 человек с инвалидностью из числа участников антитеррористической операции, 35 членов семей погибших (умерших) участников АТО. В течение 2015-2018 годов сохраняется в целом положительная динамика как приобретения квартир за счет бюджета Киева (учитывая приобретенные, но не вручены в 2018 году), так и размера субвенций из Государственного бюджета Украины. Но даже если мы сохраним темпы реализации и финансирования соответствующей программы - и это еще без учета последующей постановки на учет - для улучшения жилищных условий этих киевлян понадобится почти 20 лет. Поэтому, безусловно, необходимо внедрить дополнительные механизмы строительства и приобретения жилья для указанных категорий лиц, и предусмотрено новой концепцией", - прокомментировал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Концепцией предусмотрено несколько механизмов решения поставленных проблем, имеющих различные источники финансирования и в своем комплексе позволят достичь поставленной цели, в частности:

  • строительство (приобретение) жилья (в том числе за счет субвенции из Государственного бюджета Украины);
  • строительство (приобретение) жилья для обеспечения киевлян - участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий и согласившихся оплатить 50% стоимости жилья;
  • строительство жилья на основе создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО;
  • обеспечение жильем по механизму инвестиционного обязательства (застройка территории осуществляется инвестором, который определяется по результатам инвестиционного конкурса по критерию передачи % построенного жилья для обеспечения киевлян - участников АТО);
  • обеспечение жильем по механизму освобождение от уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, или уменьшения ее размера (застройщик в счет обязательств по уплате долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта передает городу % построенного жилья);
  • строительство жилья по механизму выполнения ветеранскими организациями функции заказчика строительства (землепользователь передает в установленном порядке организации ветеранов выполнения функции заказчика строительства).

Финансирование мероприятий концепции будет продолжаться за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, предусматриваемый на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством. К выполнению плана должны привлечь профессиональные ресурсы инициативных общественных объединений, в частности, организаций ветеранов АТО и тому подобное.

Больше новостей о: КГГА ветераны АТО Александр Спасибко

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